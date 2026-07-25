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25.07.2026, 10:22

Казахстанские автомобилисты официально получили новое преимущество в ОАЭ

Новости Казахстана 0 1 583

С 25 июля 2026 года между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами вступает в силу соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений, которое упростит использование национальных прав для граждан обеих стран, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Казахстан и ОАЭ будут взаимно признавать водительские удостоверения

С 25 июля 2026 года начинает действовать соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Документ был подписан во время рабочего визита министра внутренних дел Казахстана Ержана Саденова в ОАЭ. Как сообщили в МВД РК, соглашение расширяет возможности для граждан двух государств и значительно упрощает порядок использования и обмена национальных водительских удостоверений.

Что изменится для казахстанцев

Согласно новым правилам, граждане Казахстана, временно находящиеся на территории ОАЭ, смогут использовать казахстанское водительское удостоверение в соответствии с законодательством Эмиратов.

Если гражданин Казахстана переезжает в ОАЭ на постоянное место жительства, он сможет обменять национальные права без сдачи теоретического и практического экзаменов по категории «В» (легковые автомобили) и подкатегории «В1» (трициклы и квадроциклы).

Такой же порядок будет действовать и для граждан ОАЭ, переезжающих на постоянное место жительства в Казахстан.

Какие документы потребуются для обмена

Для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить:

  • действующее национальное водительское удостоверение;
  • действующий вид на жительство;
  • официальный перевод документа (в ОАЭ – на арабский язык, в Казахстане – на казахский или русский язык);
  • документ о прохождении обязательного медицинского обследования.

При этом национальное водительское удостоверение изыматься не будет. После проведения процедуры компетентные органы Казахстана и ОАЭ лишь уведомят друг друга о факте обмена.

На какие категории распространяется соглашение

В МВД уточнили, что упрощенный порядок действует только для категории «В» и подкатегории «В1».

Обмен водительских удостоверений других категорий будет осуществляться в соответствии с законодательством государства, в котором проживает заявитель.

В МВД рассказали о значении соглашения

В ведомстве отметили, что вступление документа в силу станет очередным этапом развития сотрудничества между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Ожидается, что соглашение позволит сделать административные процедуры для граждан обеих стран более простыми и удобными, а также облегчит использование национальных водительских удостоверений при временном пребывании и переезде на постоянное место жительства.

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