На границе Казахстана и России вновь образовалась очередь из грузовиков: названы причины

На автомобильном пункте пропуска «Сырым» в Западно-Казахстанской области вновь скопились грузовые автомобили, а в департаменте государственных доходов объяснили, с чем связано образование затора, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform .

Фото: Комитет государственных доходов министерства финансов РК

На границе снова образовалась очередь

В социальных сетях распространились видеозаписи с автомобильного пункта пропуска «Сырым», расположенного на границе Западно-Казахстанской области Казахстана и Самарской области России. На кадрах запечатлено большое количество грузовых автомобилей, ожидающих пересечения государственной границы.

За разъяснениями по ситуации корреспондент обратился в Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области.

Почему увеличился поток грузового транспорта

В ведомстве сообщили, что в настоящее время наблюдается рост количества грузовых автомобилей, следующих из Казахстана в Россию.

Одной из основных причин специалисты называют сезонное увеличение числа машин, перевозящих овощную продукцию на экспорт. Дополнительное влияние оказывает ограниченная пропускная способность российского пункта пропуска.

Как уточнили в департаменте государственных доходов, во время встречи с представителями пограничной службы Российской Федерации было отмечено, что в соответствии с действующим регламентом через пункт пропуска могут проходить 25 грузовых автомобилей в час, или не более 500 транспортных средств в сутки.

На пункте пропуска продолжается модернизация

Еще одним фактором, влияющим на скорость прохождения транспорта, остаются работы по модернизации автомобильного пункта пропуска «Сырым».

Организация-подрядчик планирует временно закрыть две полосы движения, предназначенные для въезда в Казахстан. В связи с этим въезд будет осуществляться по одной полосе, предназначенной для выезда из Казахстана. Рабочая площадь пункта пропуска сократится с семи до полутора гектаров, - сообщили в департаменте государственных доходов.

По информации ведомства, ремонтные работы также могут сказаться на скорости оформления и прохождения транспорта через государственную границу.

Подобная ситуация уже возникала ранее

Напомним, аналогичная ситуация на автомобильном пункте пропуска «Сырым» наблюдалась месяц назад. Тогда на выезде из Казахстана также образовалось скопление грузовых автомобилей, следующих в экспортном направлении, а очередь сохранялась более двух недель.