На границе Казахстана и России вновь образовалась очередь из грузовиков: названы причины

На автомобильном пункте пропуска «Сырым» в Западно-Казахстанской области вновь скопились грузовые автомобили, а в департаменте государственных доходов объяснили, с чем связано образование затора, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
В социальных сетях распространились видеозаписи с автомобильного пункта пропуска «Сырым», расположенного на границе Западно-Казахстанской области Казахстана и Самарской области России. На кадрах запечатлено большое количество грузовых автомобилей, ожидающих пересечения государственной границы.
За разъяснениями по ситуации корреспондент обратился в Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области.
В ведомстве сообщили, что в настоящее время наблюдается рост количества грузовых автомобилей, следующих из Казахстана в Россию.
Одной из основных причин специалисты называют сезонное увеличение числа машин, перевозящих овощную продукцию на экспорт. Дополнительное влияние оказывает ограниченная пропускная способность российского пункта пропуска.
Как уточнили в департаменте государственных доходов, во время встречи с представителями пограничной службы Российской Федерации было отмечено, что в соответствии с действующим регламентом через пункт пропуска могут проходить 25 грузовых автомобилей в час, или не более 500 транспортных средств в сутки.
Еще одним фактором, влияющим на скорость прохождения транспорта, остаются работы по модернизации автомобильного пункта пропуска «Сырым».
Организация-подрядчик планирует временно закрыть две полосы движения, предназначенные для въезда в Казахстан. В связи с этим въезд будет осуществляться по одной полосе, предназначенной для выезда из Казахстана. Рабочая площадь пункта пропуска сократится с семи до полутора гектаров, - сообщили в департаменте государственных доходов.
По информации ведомства, ремонтные работы также могут сказаться на скорости оформления и прохождения транспорта через государственную границу.
Напомним, аналогичная ситуация на автомобильном пункте пропуска «Сырым» наблюдалась месяц назад. Тогда на выезде из Казахстана также образовалось скопление грузовых автомобилей, следующих в экспортном направлении, а очередь сохранялась более двух недель.
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