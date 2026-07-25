18-летний рабочий погиб от удара током на автомойке в Кокшетау

В Кокшетау во время работ по демонтажу металлической конструкции 18-летний молодой человек погиб от удара электрическим током, еще один несовершеннолетний рабочий был госпитализирован, передает Lada.kz со ссылкой на Alma TV .

Фото: Pixabay

Трагедия произошла на территории автомойки

В Кокшетау произошел несчастный случай, в результате которого погиб 18-летний рабочий, а его несовершеннолетний напарник получил травмы. Инцидент случился на территории одной из автомоек.

По предварительной информации, во время демонтажа металлической конструкции рабочие случайно задели линию электропередачи. От сильного удара электрическим током молодой человек скончался на месте.

Пострадавший находится под наблюдением врачей

Несовершеннолетнего, находившегося рядом в момент происшествия, экстренно доставили в медицинское учреждение.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Акмолинской области, первоначально пациента поместили в отделение реанимации для круглосуточного наблюдения и контроля состояния.

В настоящее время его состояние оценивается как стабильное, прямой угрозы жизни нет. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь в полном объеме.

По факту происшествия начато расследование

После трагического инцидента компетентные органы начали досудебное расследование. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и причины несчастного случая.