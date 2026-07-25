«Я долго этого ждал»: экс-боец UFC объявил о получении гражданства Казахстана

Экс-боец UFC Дамир Исмагулов сообщил, что официально стал гражданином Казахстана и теперь намерен готовиться к выступлению на Азиатских играх-2026, где впервые будут разыграны медали в дисциплине ММА, передает Lada.kz со ссылкой на Vesti.kz .

Фото: instagram.com/ismagulov_damir/

Исмагулов подтвердил получение гражданства Казахстана

Бывший боец UFC Дамир Исмагулов объявил о получении гражданства Республики Казахстан. О своем новом статусе спортсмен рассказал во время подкаста Palm Athletes.

Часто в жизни происходят интересные вещи, я долго этого ждал, и сейчас я могу официально объявить, что я являюсь гражданином Республики Казахстан. И, возможно, впереди меня ждут Азиатские игры, так что будем готовиться, - сказал Исмагулов.

Впереди – Азиатские игры-2026

Напомним, Азиатские игры 2026 года пройдут в Японии в сентябре-октябре. Впервые в истории этих соревнований в программу включены состязания по смешанным единоборствам (ММА).

Получение казахстанского гражданства открывает перед спортсменом возможность представлять страну на международной арене в этом турнире.

Последний бой и вынужденная пауза

35-летний Дамир Исмагулов последний раз выходил в октагон в мае 2025 года. На турнире Alash Pride FC он одержал победу техническим нокаутом над бразильцем Аланом Патриком.

В конце прошлого года спортсмен получил серьезную травму во время турнира по джиу-джитсу ACBJJ в Москве, после чего временно прекратил выступления.

Карьера в UFC

Дамир Исмагулов вошел в историю как первый казахстанский боец, который не только выступал, но и одерживал победы в UFC. В крупнейшей мировой организации по смешанным единоборствам он выступал с 2018 по 2023 годы.

За это время спортсмен провел семь поединков, в которых одержал пять побед и потерпел два поражения. Все его бои в UFC завершались решениями судей.

До получения казахстанского гражданства Исмагулов представлял Казахстан на международных соревнованиях, оставаясь обладателем российского паспорта.