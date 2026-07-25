Казахстанцы могут пройти бесплатную реабилитацию после инсульта и инфаркта – минздрав РК

После инсульта, инфаркта, травмы или операции восстановление играет не менее важную роль, чем основное лечение. Многие пациенты не знают, что медицинская реабилитация доступна не только в специализированных центрах, но и в поликлинике по месту прикрепления. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Казахстана, передает Lada.kz.
По словам заведующей Центром реабилитации и восстановительного лечения Городской поликлиники № 16 Алматы Улдакановой Назерке Мирзамбековны, медицинская реабилитация предоставляется в рамках ГОБМП и ОСМС. По направлению участкового врача пациенты могут пройти курс восстановительного лечения, который включает лечебную физкультуру, физиотерапию и другие методы реабилитации. Программа подбирается индивидуально с учетом диагноза, состояния здоровья и потребностей каждого пациента.
Главная цель реабилитации – помочь человеку восстановить утраченные функции, вернуть подвижность, повысить самостоятельность и улучшить качество жизни.
В Казахстане медицинская реабилитация реализуется поэтапно:
Например, за первое полугодие 2026 года в Алматы курс медицинской реабилитации прошли 11 555 пациентов. Из них 5 412 человек получили помощь на втором этапе реабилитации, 6 143 человека – на третьем этапе.
Если вы или ваши близкие нуждаетесь в восстановительном лечении, обратитесь к своему участковому врачу, чтобы узнать, показана ли вам медицинская реабилитация и как ее можно пройти, - заключили в минздраве.
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