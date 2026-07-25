Казахстанцы могут пройти бесплатную реабилитацию после инсульта и инфаркта – минздрав РК

После инсульта, инфаркта, травмы или операции восстановление играет не менее важную роль, чем основное лечение. Многие пациенты не знают, что медицинская реабилитация доступна не только в специализированных центрах, но и в поликлинике по месту прикрепления. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Казахстана, передает Lada.kz .

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По словам заведующей Центром реабилитации и восстановительного лечения Городской поликлиники № 16 Алматы Улдакановой Назерке Мирзамбековны, медицинская реабилитация предоставляется в рамках ГОБМП и ОСМС. По направлению участкового врача пациенты могут пройти курс восстановительного лечения, который включает лечебную физкультуру, физиотерапию и другие методы реабилитации. Программа подбирается индивидуально с учетом диагноза, состояния здоровья и потребностей каждого пациента.

Главная цель реабилитации – помочь человеку восстановить утраченные функции, вернуть подвижность, повысить самостоятельность и улучшить качество жизни.

В Казахстане медицинская реабилитация реализуется поэтапно:

1 этап – проводится в период острого течения (до 72 часов) заболевания, при оперативных вмешательствах и травмах (осуществляется на уровне стационара);

2 этап – проводится в периоды острого и раннего восстановления после болезни или травмы (в течение первых 6 месяцев), а также в период остаточных проявлений болезни; реабилитация осуществляется с применением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных организациях;

3 этап – проводится в амбулаторно-поликлинических организациях, дневных и круглосуточных стационарах, реабилитационных центрах, санаторно-курортных организациях.

Например, за первое полугодие 2026 года в Алматы курс медицинской реабилитации прошли 11 555 пациентов. Из них 5 412 человек получили помощь на втором этапе реабилитации, 6 143 человека – на третьем этапе.