18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
476.07
541.86
6.08
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.07.2026, 16:51

Казахстанцы могут пройти бесплатную реабилитацию после инсульта и инфаркта – минздрав РК

Новости Казахстана 0 1 246

После инсульта, инфаркта, травмы или операции восстановление играет не менее важную роль, чем основное лечение. Многие пациенты не знают, что медицинская реабилитация доступна не только в специализированных центрах, но и в поликлинике по месту прикрепления. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Казахстана, передает Lada.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По словам заведующей Центром реабилитации и восстановительного лечения Городской поликлиники № 16 Алматы Улдакановой Назерке Мирзамбековны, медицинская реабилитация предоставляется в рамках ГОБМП и ОСМС. По направлению участкового врача пациенты могут пройти курс восстановительного лечения, который включает лечебную физкультуру, физиотерапию и другие методы реабилитации. Программа подбирается индивидуально с учетом диагноза, состояния здоровья и потребностей каждого пациента.

Главная цель реабилитации – помочь человеку восстановить утраченные функции, вернуть подвижность, повысить самостоятельность и улучшить качество жизни.

В Казахстане медицинская реабилитация реализуется поэтапно:

  • 1 этап – проводится в период острого течения (до 72 часов) заболевания, при оперативных вмешательствах и травмах (осуществляется на уровне стационара);
  • 2 этап – проводится в периоды острого и раннего восстановления после болезни или травмы (в течение первых 6 месяцев), а также в период остаточных проявлений болезни; реабилитация осуществляется с применением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных организациях;
  • 3 этап – проводится в амбулаторно-поликлинических организациях, дневных и круглосуточных стационарах, реабилитационных центрах, санаторно-курортных организациях.

Например, за первое полугодие 2026 года в Алматы курс медицинской реабилитации прошли 11 555 пациентов. Из них 5 412 человек получили помощь на втором этапе реабилитации, 6 143 человека – на третьем этапе.

Если вы или ваши близкие нуждаетесь в восстановительном лечении, обратитесь к своему участковому врачу, чтобы узнать, показана ли вам медицинская реабилитация и как ее можно пройти, - заключили в минздраве.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь