18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
476.07
541.86
6.08
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.07.2026, 19:06

Токаев предложил Путину заморозить конфликт в Украине и вернуться к переговорам

Новости Казахстана 0 667

Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время встречи с Владимиром Путиным в Омске заявил, что считает целесообразным рассмотреть возможность заморозки конфликта в Украине и возобновления переговоров в формате «Стамбул 2.0»., передает Lada.kz со ссылкой на BES.media.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Токаев высказался о конфликте в Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Омске поделился своим взглядом на продолжающийся конфликт между Россией и Украиной.

На мой взгляд, я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас, - сказал Президент.

Сравнение с другими международными конфликтами

В качестве примера Касым-Жомарт Токаев привел конфликт между Азербайджаном и Арменией. По его словам, причины этого противостояния были понятны и имели глубокие исторические корни. Ситуация вокруг Украины, как отметил президент, отличается большей сложностью.

Предложение вернуться к «Стамбульской формуле 2.0»

Я знаю, что вы проявили максимум, дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И, это просто моё скромное мнение, может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты, - предложил Токаев.

Встреча президентов в Омске

Как ранее сообщила Акорда, Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Владимира Путина 25 июля прибыл с визитом в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В рамках мероприятия запланирована встреча глав государств.

4
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь