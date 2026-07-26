Токаев предложил Путину заморозить конфликт в Украине и вернуться к переговорам

Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время встречи с Владимиром Путиным в Омске заявил, что считает целесообразным рассмотреть возможность заморозки конфликта в Украине и возобновления переговоров в формате «Стамбул 2.0»., передает Lada.kz со ссылкой на BES.media .

Фото: Акорда

Токаев высказался о конфликте в Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Омске поделился своим взглядом на продолжающийся конфликт между Россией и Украиной.

На мой взгляд, я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас, - сказал Президент.

Сравнение с другими международными конфликтами

В качестве примера Касым-Жомарт Токаев привел конфликт между Азербайджаном и Арменией. По его словам, причины этого противостояния были понятны и имели глубокие исторические корни. Ситуация вокруг Украины, как отметил президент, отличается большей сложностью.

Предложение вернуться к «Стамбульской формуле 2.0»

Я знаю, что вы проявили максимум, дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И, это просто моё скромное мнение, может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты, - предложил Токаев.

Встреча президентов в Омске

Как ранее сообщила Акорда, Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Владимира Путина 25 июля прибыл с визитом в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В рамках мероприятия запланирована встреча глав государств.