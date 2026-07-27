Неожиданный долг на ваше имя: что нужно проверить каждому владельцу банковской карты в Казахстане

Мошенники способны оформить кредит на чужое имя всего за несколько минут, а вот доказательство своей непричастности может занять месяцы. Чтобы избежать неожиданных долгов, казахстанцам советуют регулярно проверять кредитную историю и при первых признаках мошенничества незамедлительно обращаться в банк и полицию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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Жителям Казахстана рекомендуют регулярно контролировать свою кредитную историю, чтобы своевременно обнаружить возможные мошеннические займы.

По информации Первого кредитного бюро, для этого необходимо получить персональный кредитный отчет. Сделать это можно через мобильное приложение или сайт Первого кредитного бюро, а также с помощью портала eGov.

В отчете содержатся сведения обо всех действующих и закрытых кредитах, статусе договоров, наличии или отсутствии просроченной задолженности и других данных кредитной истории.

Особое внимание специалисты рекомендуют уделить разделу с информацией о запросах кредитной истории. Он позволяет увидеть, какие организации интересовались вашими кредитными данными. Если среди них обнаружится неизвестная финансовая организация, это может стать поводом для дополнительной проверки.

Что делать, если обнаружен чужой кредит

Если выяснилось, что заем был оформлен мошенниками без вашего участия, необходимо как можно быстрее обратиться в банк или микрофинансовую организацию, где был выдан кредит.

После получения заявления финансовая организация проводит внутреннюю проверку. Если факт мошенничества подтвердится, банк передаст обновленные сведения в кредитное бюро, после чего информация в кредитной истории будет скорректирована.

Одновременно специалисты рекомендуют подать заявление в полицию. Если спор не удастся урегулировать, вопрос может быть рассмотрен в суде. После вступления судебного решения в силу кредитор обязан исполнить его и внести необходимые изменения в сведения о кредите.

Как защититься заранее

Для дополнительной безопасности в Первом кредитном бюро советуют воспользоваться специальными сервисами.

Сервис «Контроль кредитной истории» уведомляет владельца обо всех запросах кредитной истории и любых изменениях в ней. Благодаря этому можно оперативно узнать о попытке оформления займа.

Еще один инструмент — «Стоп кредит». Он позволяет добровольно установить запрет на оформление новых банковских займов и микрокредитов на свое имя.

Какие доказательства нужно сохранить

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рекомендуют проверять кредитную историю не реже одного раза в квартал.

Если мошенники все же успели оформить заем, необходимо сохранить максимум доказательств. Это могут быть:

записи телефонных разговоров и голосовых сообщений;

SMS и коды подтверждения;

переписка в мессенджерах;

уведомления банка;

выписки по счетам;

реквизиты получателей денежных средств.

После этого следует обратиться в полицию. Сделать это можно лично, а также через порталы eGov или e-Otinish.

После регистрации заявления начинается досудебное расследование.

Что дает обращение в полицию

После признания человека потерпевшим или получения соответствующего представления полиции необходимо обратиться в банк или МФО.

На основании этого документа кредитор обязан не позднее трех календарных дней приостановить взыскание задолженности, а также претензионно-исковую работу по спорному кредиту. При необходимости финансовая организация вправе запросить дополнительные материалы для проверки обстоятельств.

При этом специалисты подчеркивают, что сам по себе факт мошенничества не означает автоматического списания долга. Это возможно только в случае, если одновременно будут доказаны факт мошеннических действий и нарушения со стороны кредитора при выдаче займа.

Как проходит расследование

Старший оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Акмолинской области Бекзат Назарова пояснила, что при обращении желательно предоставить удостоверение личности, сведения о кредите, банковские документы, выписки, переписку и любые материалы, связанные с мошенничеством.

Даже если часть документов отсутствует, заявление все равно обязаны принять. Остальные сведения правоохранительные органы смогут запросить самостоятельно.

Во время расследования специалисты анализируют результаты биометрической идентификации, IP-адреса, технические данные устройства, с которого оформлялся кредит, записи телефонных разговоров, видеозаписи из банков, а также движение денежных средств.

По словам представителя полиции, сроки расследования зависят от сложности дела. Первые результаты могут появиться уже через несколько дней или недель. Однако полноценная проверка с запросами в банки, операторам связи и другим организациям нередко занимает несколько месяцев. Если же преступление связано с зарубежными интернет-ресурсами или иностранными счетами, расследование может длиться еще дольше.

Пошаговая инструкция: что делать, если мошенники оформили кредит

Если вы обнаружили заем, который не оформляли, специалисты рекомендуют действовать без промедления:

немедленно уведомить банк или микрофинансовую организацию;

потребовать заблокировать карты, счета и доступ к мобильному приложению при необходимости;

зарегистрировать обращение и сохранить его номер;

собрать и сохранить все имеющиеся доказательства;

обратиться с заявлением в полицию;

после получения постановления потерпевшего предоставить его кредитору;

при необходимости обратиться с жалобой в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка или защищать свои права в судебном порядке.

Эксперты отмечают, что чем быстрее человек сообщит о мошенничестве в банк и правоохранительные органы, тем выше вероятность минимизировать последствия и избежать незаконного взыскания задолженности.