Кому в Казахстане дадут до 1,5 млн тенге на покупку жилья без возврата

Казахстанцы, оформляющие ипотеку, могут получить государственную помощь на оплату части первоначального взноса. В зависимости от региона размер жилищного сертификата достигает 1,5 млн тенге, однако воспользоваться такой поддержкой могут не все, сообщает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.

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Что представляет собой жилищный сертификат

Жилищный сертификат — это мера государственной поддержки, которая помогает оплатить часть первоначального взноса при покупке жилья в ипотеку. Средства выделяются из местных бюджетов по решению акиматов.

Получить сертификат можно только один раз, причем воспользоваться им разрешается лишь после того, как банк предварительно одобрит ипотечный заем.

Какую сумму можно получить

Размер финансовой помощи зависит от региона проживания, поскольку каждый акимат самостоятельно утверждает сумму сертификата, количество получателей и сроки приема заявок.

В 2026 году максимальные размеры поддержки составляют:

в Алматы — до 1,5 млн тенге;

в Астане — до 1,5 млн тенге;

в Шымкенте — до 1 млн тенге;

в большинстве областей — от 500 тысяч до 1 млн тенге.

Точные условия ежегодно устанавливаются местными исполнительными органами.

Кто имеет право на государственную помощь

За последние годы перечень получателей значительно расширился. Если раньше сертификаты были доступны лишь отдельным категориям очередников по ограниченному числу государственных программ, то теперь воспользоваться ими могут больше граждан.

Окончательный список утверждают местные маслихаты, поэтому требования могут различаться в зависимости от региона.

Чаще всего сертификаты предоставляют:

многодетным семьям;

неполным семьям;

семьям, воспитывающим ребенка с инвалидностью;

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

людям с инвалидностью.

Кроме того, в ряде регионов поддержку получают представители социально значимых профессий — врачи, педагоги, работники культуры, сотрудники органов внутренних дел и спасательных служб.

Нужно ли возвращать полученные деньги

Форма государственной поддержки зависит от уровня доходов семьи.

Если среднемесячный доход за последние шесть месяцев не превышает установленный предел, сертификат предоставляется как безвозмездная социальная помощь, возвращать которую не требуется.

Если доход выше установленного уровня, сертификат могут оформить в виде льготного бюджетного кредита сроком до 15 лет под символические 0,01% годовых.

В 2026 году прожиточный минимум составляет 50 851 тенге. Чтобы получить безвозмездную помощь, среднемесячный доход на каждого члена семьи не должен превышать 3,1 прожиточного минимума, то есть 157 638 тенге.

Например, для семьи из четырех человек общий среднемесячный доход должен быть не более 630 552 тенге. При превышении этого порога помощь может быть предоставлена уже в форме льготного кредита.

На какие ипотечные программы распространяется сертификат

Жилищный сертификат разрешается использовать для оплаты первоначального взноса по государственным ипотечным программам:

«Бақытты отбасы»;

«Шаңырақ»;

«Наурыз»;

«Наурыз Жұмыскер».

При этом отдельные акиматы могут дополнительно включать в перечень региональные жилищные программы.

Где можно приобрести жилье

Как правило, приобрести квартиру с использованием жилищного сертификата можно только в том регионе, где он был выдан.

Исключение предусмотрено для жителей Алматы и Астаны — им разрешается купить жилье также в пригородных населенных пунктах.

Как оформить жилищный сертификат

Для получения государственной поддержки необходимо выполнить несколько шагов.

Сначала следует получить предварительное одобрение ипотечного кредита в банке. Затем дождаться объявления местного акимата о начале приема заявок и подать документы через акимат либо портал Kezekte.kz.

К заявлению необходимо приложить:

электронную справку с места работы (для социально уязвимых категорий населения это требование не действует);

электронную копию письма банка, подтверждающего предварительное одобрение ипотечного займа с указанием суммы кредита и размера ежемесячного платежа.

Какие условия должны быть выполнены

Для получения жилищного сертификата заявитель должен одновременно соответствовать нескольким требованиям. Он должен относиться к категории получателей, утвержденной местным маслихатом, оформить ипотеку по программе, допускающей использование сертификата, получить предварительное одобрение банка и соответствовать установленным требованиям по уровню доходов.

При этом окончательное решение о предоставлении помощи принимают акиматы. Именно они определяют круг получателей, размер сертификатов, количество выделяемых средств и сроки приема заявок.