Футбольный матч в Алматы прервали из-за болельщика с флагом политической партии

Во время футбольного матча на Центральном стадионе Алматы один из зрителей выбежал на игровое поле с флагом политической партии. Нарушителя оперативно задержали, а в его отношении начали административное производство, сообщает Lada.kz.

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Инцидент произошел во время матча

Во время футбольного матча, проходившего на Центральном стадионе Алматы, один из болельщиков нарушил общественный порядок, выбежав на игровое поле с флагом политической партии.

Как сообщили в Департаменте полиции Алматы, подобные действия создали угрозу безопасности массового мероприятия и нарушили установленный порядок его проведения.

Нарушителя задержали на месте

Сотрудники полиции совместно со службой безопасности стадиона незамедлительно пресекли нарушение. Мужчину задержали непосредственно на футбольном поле и доставили в Управление полиции Бостандыкского района.

В отношении задержанного возбуждено административное производство по статье 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях («Мелкое хулиганство»).

Материалы передадут в суд

В полиции сообщили, что собранные материалы будут направлены в суд, который примет решение по делу.

Кроме того, в Департаменте полиции напомнили, что любые действия, нарушающие общественный порядок во время массовых мероприятий, независимо от их мотивов, являются недопустимыми. Это касается и попыток использовать спортивные соревнования для проведения несанкционированных акций. За подобные нарушения законодательством Казахстана предусмотрена ответственность.