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27.07.2026, 08:33

В мусорном баке найдены части тела женщины в Экибастузе: подозреваемый задержан

Новости Казахстана 0 1 177

В Экибастузе расследуют убийство женщины после обнаружения ее останков в мусорном контейнере. Подозреваемый уже задержан, по факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

В социальных сетях появилась информация о страшной находке в Экибастузе. Сообщалось, что на улице Мухтара Ауэзова в одном из мусорных контейнеров были обнаружены мешки с останками женщины.

Редакция обратилась за официальным комментарием в департамент полиции Павлодарской области.

Подозреваемый задержан

В полиции подтвердили факт совершения особо тяжкого преступления.

По данным ведомства, по факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был оперативно установлен, задержан и помещен в изолятор временного содержания.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства и мотивы произошедшего.

«По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования. В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация не подлежит разглашению», — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Расследование продолжается

Правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия. В интересах расследования дополнительные сведения о произошедшем пока не раскрываются в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.

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