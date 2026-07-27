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27.07.2026, 09:16

Солдат-срочник исчез из воинской части в Усть-Каменогорске: военная полиция просит помощи

Новости Казахстана 0 1 298

Военная полиция Вооруженных сил Казахстана объявила в розыск военнослужащего срочной службы, который, по официальным данным, самовольно покинул место несения службы в Усть-Каменогорске. К поискам привлечены сотрудники органов внутренних дел, сообщает Lada.kz. 

Фото: rusevik.ru
Фото: rusevik.ru

Военная полиция разыскивает военнослужащего

Главное управление военной полиции Вооруженных сил РК сообщило о розыске военнослужащего срочной службы, который, по информации ведомства, самовольно оставил место несения службы.

Как уточнили в пресс-службе, инцидент произошел 23 июля 2026 года около 06:30. Рядовой Мархан А.Е., 31 марта 2004 года рождения, находился в составе суточного наряда в качестве дневального, после чего самовольно покинул место службы.

По данным военной полиции, оружия при себе военнослужащий не имел.

Что известно о разыскиваемом

Предполагается, что после ухода с территории воинской части военнослужащий был одет в форменное обмундирование. При этом в ведомстве не исключают, что впоследствии он мог переодеться в гражданскую одежду.

Согласно ориентировке, приметы разыскиваемого следующие:

  • рост — около 177 см;
  • вес — около 80 кг;
  • телосложение — среднее;
  • глаза и волосы — черные;
  • волосы — короткие;
  • особая примета — родинки на лице.

Поиски ведутся совместно с полицией

В Главном управлении военной полиции сообщили, что к розыскным мероприятиям привлечены сотрудники органов внутренних дел. Поиски находятся на контроле руководства ведомства.

Военная полиция также обратилась к жителям Казахстана с просьбой сообщать любую информацию, которая может помочь установить местонахождение военнослужащего. В ведомстве подчеркнули, что вся поступающая информация будет рассматриваться конфиденциально.

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