Экономист призвал казахстанцев готовить себе вторую пенсию

С 1 января 2027 года в Казахстане изменится система защиты пенсионных накоплений: государственная гарантия компенсации инфляции будет отменена. Экономист Руслан Султанов считает, что это повод внимательнее относиться к своим сбережениям и заранее задуматься о дополнительных источниках дохода на пенсии, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

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Отмена госгарантии не означает потери накоплений

Экономист, автор Telegram-канала Tengenomika Руслан Султанов призвал казахстанцев не делать поспешных выводов после решения об отмене государственной гарантии по покрытию инфляции пенсионных накоплений.

По его словам, нововведение не означает автоматического уменьшения средств на пенсионных счетах и не приведет к мгновенному снижению размера будущих пенсионных выплат. Изменения, которые вступят в силу с 1 января 2027 года, касаются прежде всего распределения инвестиционных рисков.

Эксперт подчеркнул, что реформа должна стать сигналом для более ответственного отношения к собственным пенсионным накоплениям. Если раньше государственная гарантия воспринималась как дополнительная защита, то теперь еще большее значение приобретает качество управления пенсионными активами.

На что стоит обращать внимание вкладчикам

Сегодня пенсионными накоплениями казахстанцев управляют Национальный банк через ЕНПФ, а также частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП).

По мнению Султанова, при оценке эффективности управления средствами не стоит ориентироваться исключительно на доходность за последний год. Пенсионные накопления формируются десятилетиями, поэтому гораздо важнее анализировать результаты на длительном временном горизонте и оценивать, позволяют ли инвестиции сохранять покупательную способность накопленных средств.

Тем, кто рассматривает возможность перевода части накоплений частным управляющим, эксперт советует изучать не только обещанную доходность. Не менее важно обратить внимание на инвестиционную стратегию компании, уровень принимаемых рисков, результаты относительно рыночных ориентиров (бенчмарков), а также учитывать собственный срок до выхода на пенсию.

Не стоит рассчитывать только на обязательные накопления

По мнению экономиста, происходящие изменения еще раз подтверждают, что в долгосрочной перспективе не всегда разумно рассчитывать исключительно на обязательные пенсионные накопления.

Если финансовые возможности позволяют, имеет смысл заранее формировать дополнительный пенсионный капитал. В качестве возможных инструментов он назвал добровольные пенсионные взносы и другие долгосрочные программы накоплений, которые могут стать дополнительным источником дохода после завершения трудовой деятельности.

Доверие к системе остается ключевым фактором

При этом Султанов подчеркнул, что ответственность за устойчивость пенсионной системы лежит не только на самих гражданах.

Поскольку речь идет об обязательных пенсионных взносах, особое значение имеют прозрачность управления пенсионными активами, понятные критерии оценки результатов и регулярное информирование вкладчиков. По его мнению, чем выше доверие населения к системе и чем понятнее механизмы ее работы, тем спокойнее будут восприниматься изменения в пенсионной модели.

Что изменится с 2027 года

Напомним, с 1 января 2027 года в Казахстане будет отменена государственная гарантия по компенсации инфляции пенсионных накоплений.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что будет оптимизирована бюджетная подпрограмма, предусматривавшая единовременную выплату разницы между уровнем инфляции и доходностью пенсионных накоплений для граждан, выходящих на пенсию.