Казахстан сидит на «кладовой будущего»: раскрыты места, где спрятаны редкие металлы на миллионы тонн

В Казахстане обнаружены значительные запасы редких и редкоземельных металлов, которые могут сыграть важную роль в развитии высокотехнологичных отраслей. В Министерстве промышленности и строительства рассказали, где находятся наиболее перспективные участки и какие ресурсы хранят недра страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Казахстан обладает значительным потенциалом по запасам редких металлов. Основные перспективные территории расположены сразу в нескольких регионах страны — Карагандинской, Туркестанской, Костанайской и Мангистауской областях.
Именно там сосредоточены участки, которые рассматриваются как наиболее перспективные для дальнейшего изучения и возможной добычи стратегически важных ресурсов.
Среди ключевых месторождений специалисты выделяют:
Особое внимание специалисты уделяют участку Куйректыколь в Карагандинской области. В 2025 году там были выявлены перспективные зоны с крупными запасами редкоземельных элементов.
В Министерстве промышленности и строительства отметили, что этот район в будущем может стать одним из ключевых центров добычи редких металлов в Казахстане.
«По оценкам специалистов, данный район может стать одним из ключевых центров их добычи в Казахстане», — сообщили в ведомстве.
По данным министерства, страна обладает значительными запасами целого ряда стратегических ресурсов.
В частности, в Казахстане находятся:
Эти металлы используются в различных сферах — от промышленности и энергетики до производства современной электроники и высокотехнологичного оборудования.
На сегодняшний день в стране уже ведется добыча ряда редких и сопутствующих металлов. Среди них — вольфрам, германий, галлий, висмут, кадмий и ниобий.
При этом промышленное производство именно редкоземельных металлов в Казахстане пока не запущено.
Перспективы развития отрасли могут измениться в ближайшие годы. В 2026 году австралийская компания Lindian Resources Limited сообщила о подписании соглашения о приобретении производственных мощностей SARECO в Степногорске.
Планируется, что на базе предприятия будет организовано производство коллективного концентрата редкоземельных элементов, включая неодим и празеодим.
Эти металлы особенно востребованы в производстве постоянных магнитов, которые применяются в современной технике, электромобилях, энергетике и других высокотехнологичных направлениях.
Таким образом, Казахстан постепенно рассматривает редкие металлы как одно из стратегических направлений развития промышленности и укрепления своих позиций на мировом рынке сырья.
Комментарии0 комментарий(ев)