Казахстан сидит на «кладовой будущего»: раскрыты места, где спрятаны редкие металлы на миллионы тонн

В Казахстане обнаружены значительные запасы редких и редкоземельных металлов, которые могут сыграть важную роль в развитии высокотехнологичных отраслей. В Министерстве промышленности и строительства рассказали, где находятся наиболее перспективные участки и какие ресурсы хранят недра страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS .

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Четыре региона Казахстана с крупнейшими перспективами

Казахстан обладает значительным потенциалом по запасам редких металлов. Основные перспективные территории расположены сразу в нескольких регионах страны — Карагандинской, Туркестанской, Костанайской и Мангистауской областях.

Именно там сосредоточены участки, которые рассматриваются как наиболее перспективные для дальнейшего изучения и возможной добычи стратегически важных ресурсов.

Среди ключевых месторождений специалисты выделяют:

Буденовское, Акдала, Инкай, Канжуган, Моинкум, Мынкудук и Джамчи — в Туркестанской области;

— в Туркестанской области; Акбулакское и Кундыбай — в Костанайской области;

— в Костанайской области; Меловое, Тайбогар, Тасмурун, Томак и склад ТМО — в Мангистауской области.

В Карагандинской области нашли перспективный район

Особое внимание специалисты уделяют участку Куйректыколь в Карагандинской области. В 2025 году там были выявлены перспективные зоны с крупными запасами редкоземельных элементов.

В Министерстве промышленности и строительства отметили, что этот район в будущем может стать одним из ключевых центров добычи редких металлов в Казахстане.

«По оценкам специалистов, данный район может стать одним из ключевых центров их добычи в Казахстане», — сообщили в ведомстве.

Какие запасы редких металлов есть у Казахстана

По данным министерства, страна обладает значительными запасами целого ряда стратегических ресурсов.

В частности, в Казахстане находятся:

2,4 млн тонн вольфрама ;

; 1 млн тонн молибдена ;

; 226,9 тыс. тонн лития ;

; 70,7 тыс. тонн бериллия ;

; 28 тыс. тонн ниобия ;

; 4,6 тыс. тонн тантала ;

; 4,3 тыс. тонн германия ;

; 3,3 тыс. тонн галлия.

Эти металлы используются в различных сферах — от промышленности и энергетики до производства современной электроники и высокотехнологичного оборудования.

Какие металлы уже добывают в Казахстане

На сегодняшний день в стране уже ведется добыча ряда редких и сопутствующих металлов. Среди них — вольфрам, германий, галлий, висмут, кадмий и ниобий.

При этом промышленное производство именно редкоземельных металлов в Казахстане пока не запущено.

В Казахстане хотят создать производство редкоземельных концентратов

Перспективы развития отрасли могут измениться в ближайшие годы. В 2026 году австралийская компания Lindian Resources Limited сообщила о подписании соглашения о приобретении производственных мощностей SARECO в Степногорске.

Планируется, что на базе предприятия будет организовано производство коллективного концентрата редкоземельных элементов, включая неодим и празеодим.

Эти металлы особенно востребованы в производстве постоянных магнитов, которые применяются в современной технике, электромобилях, энергетике и других высокотехнологичных направлениях.

Таким образом, Казахстан постепенно рассматривает редкие металлы как одно из стратегических направлений развития промышленности и укрепления своих позиций на мировом рынке сырья.