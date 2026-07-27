Что происходит в роддомах Казахстана: Минздрав запускает беспрецедентную проверку во всех регионах

Министерство здравоохранения Казахстана проведет проверки 69 организаций родовспоможения по всей стране. Специалисты оценят соблюдение санитарных требований и уровень инфекционной безопасности для защиты матерей и новорожденных, сообщает Lada.kz.

Фото: пресс-служба Минздрав РК

Проверки пройдут во всех регионах

Министерство здравоохранения Казахстана поручило провести масштабную проверку всех организаций, оказывающих помощь женщинам во время беременности и родов.

Как сообщили в ведомстве, до 15 августа 2026 года Комитет санитарно-эпидемиологического контроля должен проверить 69 организаций родовспоможения по всей стране.

Основное внимание специалисты уделят соблюдению требований инфекционного контроля. Проверяющие оценят, насколько эффективно в медицинских учреждениях организованы меры по предотвращению внутрибольничных инфекций.

В Минздраве подчеркнули, что цель проверки заключается не в увеличении числа наказаний, а в выявлении возможных рисков и их устранении.

Особое внимание — безопасности матерей и новорожденных

Проверки проводятся в рамках совершенствования системы инфекционного контроля в медицинских организациях.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова отметила, что главная задача системы — не допускать возникновения проблем, а своевременно предупреждать возможные угрозы.

«Главная задача системы инфекционного контроля – предупреждать риски, а не реагировать на их последствия. Каждый случай инфекции должен стать поводом для профессионального анализа и принятия решений, которые помогут повысить безопасность пациентов. Только открытый и объективный подход позволит совершенствовать качество медицинской помощи», — заявила глава Минздрава.

Санитарные правила и контрольные механизмы пересмотрят

По итогам совещания Минздрав поручил обновить подходы к расследованию случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

Кроме того, планируется актуализировать санитарные правила и проверочные листы государственного контроля. Основной акцент будет сделан на профилактике и объективной оценке причин возникновения инфекций.

В каждом регионе после завершения проверок разработают специальные дорожные карты по дальнейшему улучшению системы инфекционного контроля.

Регионы обеспечат необходимыми ресурсами

Управлениям здравоохранения поручено проверить готовность медицинских организаций и обеспечить их всем необходимым для безопасной работы.

Речь идет о:

средствах для дезинфекции и стерилизации;

индивидуальных средствах защиты;

современном медицинском оборудовании;

одноразовых расходных материалах.

Также в регионах организуют дополнительное обучение медицинского персонала по вопросам инфекционной безопасности.

Усилят контроль за антибиотиками

Отдельным направлением станет борьба с антибиотикорезистентностью — устойчивостью микроорганизмов к лекарственным препаратам.

Комитет медицинского и фармацевтического контроля усилит контроль за соблюдением правил отпуска антибактериальных препаратов по рецептам.

В Минздраве отмечают, что рациональное использование антибиотиков является одним из важных условий для предотвращения распространения устойчивых инфекций.

По итогам комплекса мероприятий ведомство рассчитывает повысить уровень защиты матерей и новорожденных, укрепить систему медицинской безопасности и повысить доверие граждан к отечественному здравоохранению.