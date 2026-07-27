Ворвались в дом среди ночи: в ВКО жестоко расправились с известной предпринимательницей

В Восточно-Казахстанской области расследуют особо тяжкое преступление, совершенное в поселке Белоусовка. В результате нападения на частный дом погибла местная предпринимательница, а ее супруг получил травмы и был госпитализирован, сообщает Lada.kz.

Фото: Телеграм-канал "Криминальный Казахстан"

Неизвестные проникли в частный дом

По информации Телеграм-канала "Криминальный Казахстан", трагедия произошла 23 июля в поселке Белоусовка Восточно-Казахстанской области. По предварительным данным, неизвестные проникли в частный дом, где находилась семья, и совершили нападение.

В результате происшествия погибла хозяйка дома — предпринимательница, известная среди жителей поселка. Ее супруг получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в одну из больниц Усть-Каменогорска.

По информации медиков, состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести.

В момент нападения в доме находились внуки

Как сообщают местные жители, женщина могла погибнуть в результате удушения. Официально эта информация пока не подтверждена правоохранительными органами.

Известно, что во время нападения в доме находились внуки супругов. Дети не пострадали.

Подозреваемых задержали при попытке скрыться

В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области подтвердили факт особо тяжкого преступления. По данному делу возбуждено уголовное производство.

В ведомстве сообщили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий с использованием цифровых инструментов и при содействии граждан полицейским удалось установить личности подозреваемых.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий с использованием цифровых инструментов и при содействии граждан сотрудниками полиции установлены подозреваемые лица. Они были задержаны при попытке скрыться за пределами региона», — сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

Расследование продолжается

В настоящее время правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия.

Ход расследования находится на особом контроле. Другие подробности дела в интересах следствия не разглашаются.