Перевозчикам дали отсрочку: Казахстан заморозил запуск новой системы контроля грузов

В Казахстане временно приостановили применение единой системы управления транспортными документами. Ограничение будет действовать до 1 июня 2027 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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Изменения внесены приказом Минтранса

В Казахстане отложили применение единой системы управления транспортными документами, которая должна использоваться в сфере автомобильных грузоперевозок.

Соответствующие изменения закреплены приказом исполняющего обязанности министра транспорта от 23 июля 2026 года. Документ предусматривает приостановление отдельных норм правил перевозки грузов автомобильным транспортом.

Речь идет о части приказа Министерства по инвестициям и развитию от 26 марта 2015 года «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом».

Что представляет собой система транспортных документов

Единая система управления транспортными документами предназначена для цифрового учета информации, связанной с перевозочной деятельностью.

Через нее должны осуществляться:

регистрация транспортных документов;

их учет и обработка;

хранение сведений;

передача данных государственным органам и участникам перевозочного процесса.

Система должна была обеспечить более прозрачный контроль за оформлением документов при грузовых перевозках и упростить взаимодействие между перевозчиками, компаниями и государственными структурами.

Приостановка продлится до июня 2027 года

Согласно приказу, применение системы транспортных документов приостанавливается до 1 июня 2027 года.

Таким образом, до указанной даты перевозчики и другие участники рынка продолжат работать без обязательного использования данного механизма.

Документ вступит в силу после его первого официального опубликования.