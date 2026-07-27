За что казахстанцы начнут платить больше с 1 августа: полный список подорожаний

С наступлением августа в Казахстане вступит в силу сразу несколько изменений, которые повлияют на расходы населения и бизнеса. Банки пересматривают комиссии, в одном из регионов дорожает электроэнергия, а мировые компании повышают цены на свою продукцию и услуги. Собрали главные изменения, о которых стоит знать заранее, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.

Иллюстрация, созданная с помощью искусственного интеллекта (ChatGPT)

Банки пересматривают тарифы

Август начнется с обновления банковских тарифов. Несколько крупных финансовых организаций объявили о повышении стоимости отдельных услуг как для физических, так и для корпоративных клиентов.

Halyk Bank повысит стоимость обслуживания карт

С 1 августа Halyk Bank изменит стоимость годового обслуживания дебетовых карт. О новых тарифах клиентов уведомили заранее, однако сами расценки будут опубликованы только в день вступления изменений в силу.

До этого момента продолжают действовать прежние условия обслуживания, поэтому владельцам карт рекомендуется ознакомиться с обновленной тарифной сеткой после ее публикации.

Для бизнеса вырастут комиссии Halyk Bank

Еще раньше — с 28 июля — банк обновит ряд тарифов для юридических лиц.

Комиссия за прием наличных российских рублей увеличится до 5% от суммы, но не менее 1000 тенге.

Кроме того, при международных переводах в евро в банки России и Беларуси по схеме оплаты OUR вводится дополнительная комиссия в размере 250 евро. Нововведения распространяются исключительно на корпоративных клиентов.

Банк ЦентрКредит повысит стоимость инкассации

С 1 августа Банк ЦентрКредит обновит тарифы на услуги инкассации для бизнеса.

По базовому тарифу комиссия составит 0,1% от суммы, но не менее 6000 тенге за один выезд.

Также увеличится стоимость:

доставки наличных — минимум 21 тысяча тенге в Алматы и Астане и 11 200 тенге в остальных регионах;

в Алматы и Астане и в остальных регионах; сопровождения денежных средств — не менее 32 тысяч тенге за один выезд.

При этом для компаний, использующих пакетные тарифы, комиссия останется значительно ниже — от 0,03%.

Изменения прежде всего затронут предприятия, регулярно работающие с наличной выручкой: магазины, супермаркеты, кафе, рестораны, автозаправочные станции, аптеки и другие объекты торговли.

KMF Bank готовит новые комиссии

С 1 августа KMF Bank также обновит тарифы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Изменения коснутся услуг по приему и пересчету наличных денежных средств, однако точные размеры комиссий банк раскроет только в день вступления новых тарифов в силу.

Кроме того, финансовая организация уже предупредила, что с 1 сентября изменятся тарифы для физических лиц на выдачу наличных со счетов.

Bereke Bank изменит стоимость обслуживания бизнеса

С 24 августа Bereke Bank повысит стоимость обслуживания по тарифному плану «Собери тариф сам» для предпринимателей и юридических лиц.

Подорожают операции по снятию наличных, пополнению счетов, а также отдельные услуги, связанные с внешнеэкономической деятельностью. Конкретные размеры новых комиссий банк обещает опубликовать ближе к дате вступления изменений.

В Северо-Казахстанской области вырастут тарифы на электроэнергию

С 1 августа в Северо-Казахстанской области изменятся предельные тарифы на электроэнергию.

Для населения стоимость составит 17,14 тенге за кВт⋅ч без НДС.

Для остальных категорий потребителей установлены следующие тарифы:

бизнес — 38,46 тенге за кВт⋅ч ;

; бюджетные организации — 62,06 тенге за кВт⋅ч ;

; предприятия, реализующие социально значимые продукты питания, — 35,08 тенге за кВт⋅ч.

Предельная цена на розничную реализацию электроэнергии составит 35,08 тенге без НДС или 40,69 тенге с учетом НДС.

В энергокомпании объяснили повышение увеличением расходов на передачу электроэнергии, а также ростом тарифов национального оператора KEGOC, которые действуют с мая нынешнего года.

В Алматы и Алматинской области также готовят повышение

Еще одно изменение может вступить в силу 20 августа.

Филиал АО «Алатау Жарық Компаниясы» — «Энергосбыт» направил на согласование проект нового предельного тарифа.

Предлагается установить стоимость электроэнергии на уровне 39,36 тенге за кВт⋅ч без НДС.

Пока окончательное решение не принято — проект должен рассмотреть департамент Комитета по регулированию естественных монополий.

Необходимость пересмотра тарифа объясняют увеличением стоимости закупки электроэнергии у Единого закупщика ТОО «Расчетно-финансовый центр по ВИЭ». С 15 июля цена выросла с 13 до 16 тенге за кВт⋅ч, что составляет около 23%.

Ozon увеличит расходы продавцов

С 28 августа маркетплейс Ozon пересмотрит тарифы для казахстанских продавцов.

Изменения затронут комиссии за продажи, логистику, а также условия работы по схемам FBO, FBS и realFBS.

Для недорогих товаров стоимость доставки теперь будет рассчитываться по маршруту, а комиссии для части продавцов увеличатся. Кроме того, изменится механизм фиксации тарифов на поставки товаров на склады — максимальный срок сохранения прежних условий сократится с 60 до 45 дней в отдельных случаях.

Xbox станет заметно дороже

С 1 августа Microsoft повышает мировые цены на игровые консоли Xbox.

По расчетам, основанным на курсе 472,5 тенге за доллар, стоимость устройств увеличится следующим образом:

Xbox Series S 512 ГБ — с 188 528 до 235 778 тенге ;

до ; Xbox Series S 1 ТБ — с 212 063 до 283 500 тенге ;

до ; Xbox Series X Digital 1 ТБ — с 283 028 до 354 375 тенге ;

до ; Xbox Series X с дисководом — с 306 563 до 378 000 тенге.

В Microsoft объяснили подорожание резким ростом стоимости памяти и накопителей, используемых при производстве игровых консолей. Одновременно компания объявила о прекращении выпуска версии Xbox Series X с накопителем объемом 2 ТБ.

Это уже второе повышение цен на консоли Xbox менее чем за год. Ранее стоимость своей продукции также пересмотрели Apple и Sony.