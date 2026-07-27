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27.07.2026, 13:19

Казахстанцы переписали свои автомобили на менеджера автосалона и потеряли 23 млн тенге

Новости Казахстана 0 1 518

В Астане суд вынес приговор менеджеру одного из автосалонов, который обманом завладел двумя автомобилями клиентов общей стоимостью 23 млн тенге. Мужчина убедил владельцев переоформить машины, пообещав скорую оплату после продажи, однако деньги присвоил себе, сообщает Lada.kz. 

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI
Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI

Под предлогом продажи убедил переписать автомобили

По данным прокуратуры Астаны, осужденный работал менеджером по продажам в одном из городских автосалонов. К нему обратились двое жителей столицы, желавшие продать свои автомобили — Changan CS55 Plus и Toyota Camry.

Менеджер сообщил владельцам, что уже нашел покупателей, и убедил их переоформить транспортные средства на третье лицо. При этом он заверил клиентов, что деньги за автомобили поступят в течение нескольких дней после оформления сделки.

Деньги получил, но владельцам их не передал

После того как автомобили были переоформлены, мужчина распорядился полученными средствами по своему усмотрению. Обещанные выплаты владельцы так и не получили.

В результате противоправных действий потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму 23 млн тенге.

Суд назначил реальный срок

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы. Кроме того, он обязан возместить потерпевшим причиненный материальный ущерб.

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