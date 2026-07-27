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27.07.2026, 13:32

Пьяный казахстанец попытался угнать автомобиль со спящим владельцем внутри

Новости Казахстана 0 1 552

В Кокшетау полицейские предотвратили необычный угон автомобиля. Нетрезвый мужчина сел за руль чужей машины, не заметив, что на пассажирском сиденье спит ее владелец. Далеко уехать злоумышленнику не удалось, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)
Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

В Кокшетау сотрудники патрульной полиции пресекли необычную попытку угона автомобиля. Подозреваемый сел за руль чужой машины, в салоне которой в этот момент находился спящий хозяин.

За рулем оказался посторонний

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, инцидент произошел ночью после отдыха в одном из кафе.

По данным правоохранителей, 26-летний житель Петропавловска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля Changan CS75 Plus, который ему не принадлежал. При этом владелец кроссовера спал на переднем пассажирском сиденье.

Подозреваемый успел проехать около 10 метров, после чего автомобиль остановили сотрудники батальона патрульной полиции.

Возбуждено уголовное дело

По факту произошедшего начато досудебное расследование. Действия мужчины квалифицированы по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит ответственность, предусмотренная уголовным законодательством Казахстана.

В полиции напомнили о мерах безопасности

Правоохранители призвали автовладельцев быть внимательными и не оставлять ключи в замке зажигания или в салоне автомобиля, даже если транспортное средство находится под присмотром. По словам полицейских, соблюдение элементарных мер предосторожности поможет снизить риск подобных происшествий.

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