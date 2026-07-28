Деньги стали дешевле: в Казахстане зафиксировали рекордный спрос на кредиты

В июне 2026 года банки Казахстана выдали предприятиям рекордный с начала года объем новых кредитов — 2,52 трлн тенге. Одновременно снизилась стоимость займов для бизнеса, а корпоративный сектор стал главным драйвером роста банковского кредитования экономики, сообщает Lada.kz.

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

Бизнес установил рекорд по объему новых кредитов

Казахстанские банки существенно увеличили финансирование предприятий. По данным Национального банка, в июне юридические лица получили кредиты на общую сумму 2,52 трлн тенге, что стало самым высоким месячным показателем с начала 2026 года.

Для сравнения, в мае объем новых займов для бизнеса составлял 1,74 трлн тенге. Таким образом, всего за один месяц корпоративное кредитование выросло почти на 45%.

Одновременно увеличился и общий объем кредитов, выданных экономике. Если в мае банки предоставили заемщикам 3,21 трлн тенге, то в июне этот показатель достиг 4,37 трлн тенге, обновив максимум с начала года.

Именно предприятия стали главным двигателем роста

Основной вклад в увеличение кредитования внесли именно компании.

В июне предприятия получили 2,52 трлн тенге, тогда как населению банки выдали 1,85 трлн тенге. Таким образом, около 58% всех новых кредитов пришлось именно на корпоративный сектор.

Эксперты отмечают, что заметный рост наблюдался практически во всех категориях бизнеса.

Так, малые предприятия увеличили объем привлеченных кредитов с 732,5 млрд до 1,01 трлн тенге.

Средний бизнес получил 444,6 млрд тенге против 269,4 млрд месяцем ранее.

Крупные компании привлекли 1,07 трлн тенге, тогда как в мае этот показатель составлял 738,8 млрд тенге.

Самый значительный прирост в денежном выражении пришелся именно на крупные предприятия. В общей сложности объем кредитования бизнеса за месяц вырос примерно на 780 млрд тенге.

Компании стали чаще занимать в иностранной валюте

Еще одной особенностью июня стало резкое увеличение валютного кредитования.

Если в мае корпоративные заемщики получили кредиты в иностранной валюте примерно на 431 млрд тенге в эквиваленте, то уже в июне этот показатель вырос почти вдвое — до 813 млрд тенге.

Это стало самым заметным изменением структуры корпоративного кредитования за первое полугодие 2026 года.

Стоимость кредитов начала снижаться

Рост спроса на банковские займы сопровождался постепенным снижением стоимости кредитов.

Средневзвешенная ставка по новым кредитам для юридических лиц в тенге уменьшилась с 22,0% в мае до 21,1% в июне.

Снижение произошло после того, как в июне Национальный банк Казахстана уменьшил базовую ставку до 16,75%. Вслед за этим коммерческие банки начали постепенно корректировать условия кредитования для своих клиентов.

Что означают новые данные

Июньская статистика свидетельствует об оживлении деловой активности в стране. После более сдержанного мая предприятия значительно активизировали привлечение банковского финансирования.

На фоне снижения стоимости кредитов именно корпоративный сектор стал главным источником роста кредитования экономики, обеспечив большую часть новых банковских займов.