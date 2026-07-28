Запрет снят: казахстанцам открыли доступ к тысячам квартир по ипотеке

Отбасы банк смягчил требования к недвижимости, принимаемой в залог по ипотечным кредитам. Теперь заемщики смогут приобрести квартиры в более старых панельных домах, а также оформить кредит на некоторые частные дома из СИП-панелей, которые ранее не соответствовали требованиям банка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.
В Казахстане расширились возможности для оформления ипотеки через Отбасы банк. Финансовый институт пересмотрел требования к залоговой недвижимости, благодаря чему больше объектов вторичного рынка смогут участвовать в ипотечных сделках.
Главное изменение касается панельных домов. Если раньше банк принимал в залог квартиры в домах с максимальным сроком эксплуатации до 50 лет, то теперь этот показатель увеличен до 60 лет.
Как пояснили в Отбасы банке, речь идет о жилых домах с панельными или плитными стенами на бетонной и керамзитобетонной основе. На момент подачи кредитной заявки срок эксплуатации такого жилья не должен превышать 60 лет.
Ранее ипотеку можно было оформить только на квартиры в панельных и бетонных домах, построенных не раньше 1976 года.
После изменения требований допустимым стал жилой фонд, возведенный начиная с 1966 года. Благодаря этому значительно увеличится количество квартир, которые смогут участвовать в ипотечных сделках.
Особенно заметным эффект будет для крупных городов, где сохранилось большое количество советских панельных домов. В частности, в Алматы это касается Ауэзовского, Алмалинского и Турксибского районов.
Еще одним нововведением стало смягчение требований к частным домам, построенным из СИП-панелей.
Если раньше такие объекты вовсе не принимались банком в качестве залога, то теперь оформить ипотеку можно при соблюдении ряда условий.
Дом должен:
Обновленные требования позволят расширить выбор недвижимости, доступной для покупки в ипотеку через Отбасы банк.
В первую очередь изменения затронут вторичный рынок жилья. Казахстанцы смогут рассматривать больше квартир в панельных домах советской постройки, которые ранее не соответствовали требованиям банка, а владельцы современных домов из СИП-панелей получили возможность использовать такую недвижимость при оформлении ипотечного кредита.
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