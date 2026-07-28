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28.07.2026, 08:09

Запрет снят: казахстанцам открыли доступ к тысячам квартир по ипотеке

Новости Казахстана 0 1 182

Отбасы банк смягчил требования к недвижимости, принимаемой в залог по ипотечным кредитам. Теперь заемщики смогут приобрести квартиры в более старых панельных домах, а также оформить кредит на некоторые частные дома из СИП-панелей, которые ранее не соответствовали требованиям банка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)
Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

Отбасы банк расширил перечень подходящего жилья

В Казахстане расширились возможности для оформления ипотеки через Отбасы банк. Финансовый институт пересмотрел требования к залоговой недвижимости, благодаря чему больше объектов вторичного рынка смогут участвовать в ипотечных сделках.

Главное изменение касается панельных домов. Если раньше банк принимал в залог квартиры в домах с максимальным сроком эксплуатации до 50 лет, то теперь этот показатель увеличен до 60 лет.

Как пояснили в Отбасы банке, речь идет о жилых домах с панельными или плитными стенами на бетонной и керамзитобетонной основе. На момент подачи кредитной заявки срок эксплуатации такого жилья не должен превышать 60 лет.

Старые панельные дома стали доступны для ипотеки

Ранее ипотеку можно было оформить только на квартиры в панельных и бетонных домах, построенных не раньше 1976 года.

После изменения требований допустимым стал жилой фонд, возведенный начиная с 1966 года. Благодаря этому значительно увеличится количество квартир, которые смогут участвовать в ипотечных сделках.

Особенно заметным эффект будет для крупных городов, где сохранилось большое количество советских панельных домов. В частности, в Алматы это касается Ауэзовского, Алмалинского и Турксибского районов.

Изменились правила и для частных домов

Еще одним нововведением стало смягчение требований к частным домам, построенным из СИП-панелей.

Если раньше такие объекты вовсе не принимались банком в качестве залога, то теперь оформить ипотеку можно при соблюдении ряда условий.

Дом должен:

  • эксплуатироваться не более пяти лет на дату подачи кредитной заявки;
  • быть построен из сертифицированных СИП-панелей;
  • иметь капитальный фундамент из водостойких материалов, включая бетон, железобетонные плиты или бутовый камень;
  • иметь завершенную внутреннюю и внешнюю отделку;
  • быть подключен к инженерным коммуникациям — водоснабжению, отоплению, канализации и электроснабжению.

Что изменится для покупателей жилья

Обновленные требования позволят расширить выбор недвижимости, доступной для покупки в ипотеку через Отбасы банк.

В первую очередь изменения затронут вторичный рынок жилья. Казахстанцы смогут рассматривать больше квартир в панельных домах советской постройки, которые ранее не соответствовали требованиям банка, а владельцы современных домов из СИП-панелей получили возможность использовать такую недвижимость при оформлении ипотечного кредита.

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