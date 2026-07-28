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28.07.2026, 08:24

Не спешите помогать: в Казахстане сделали важное предупреждение о денежных переводах

Новости Казахстана 0 1 607

После нескольких громких случаев мошенничества и нецелевого использования пожертвований в Казахстане ужесточают правила благотворительных сборов. Юрист Аржан Садуакас рассказал, почему гражданам рекомендуют перечислять деньги только через официальные фонды и как проверить, что помощь действительно дойдет до адресата, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: shedevrum.ai
Фото: shedevrum.ai

После громких скандалов правила благотворительности решили ужесточить

В Казахстане намерены усилить контроль за сбором благотворительных средств. Поводом стали участившиеся случаи, когда злоумышленники используют вымышленные истории, фальшивые диагнозы или другие способы, чтобы завладеть деньгами доверчивых граждан.

Об этом в эфире программы «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly рассказал юрист Аржан Садуакас.

По его словам, проблема приобрела серьезный масштаб, поэтому государство усиливает требования как к самим благотворительным организациям, так и к порядку сбора пожертвований.

Какие случаи стали причиной изменений

Одним из последних резонансных эпизодов стал случай в Астане, где 23-летний мужчина разместил в социальной сети Threads ложную историю о якобы пережитом насилии во время службы в армии и попытался собрать деньги у пользователей.

В ходе проверки выяснилось, что молодой человек вообще не проходил военную службу, а опубликованные банковские реквизиты принадлежали другому человеку.

Еще раньше широкий общественный резонанс вызвала история с присвоением 1,3 млрд тенге, собранных на лечение ребенка.

Именно подобные случаи, по словам юриста, стали одной из причин пересмотра действующих правил благотворительной деятельности.

Благотворительные сборы хотят перевести через официальные фонды

Как отметил Аржан Садуакас, согласно новым требованиям, физические лица больше не смогут самостоятельно организовывать сбор средств на благотворительность.

Если человеку требуется помощь, он должен будет обратиться в специализированный благотворительный фонд и пройти соответствующую регистрацию. Именно такие организации станут основным механизмом оказания адресной помощи.

По мнению специалиста, такой подход позволит значительно снизить количество мошеннических схем и повысить прозрачность использования пожертвований.

За фиктивные сборы и нецелевое использование денег предусмотрена ответственность

Юрист подчеркнул, что сбор денег под видом лечения или другой помощи при использовании ложной информации является мошенничеством и влечет ответственность в соответствии с законодательством.

При этом наказание может наступить не только за выдуманные истории. Нарушением также считается нецелевое расходование собранных средств либо их необоснованное привлечение, даже если человек действительно нуждается в лечении или другой поддержке.

Все благотворительные фонды объединят на одной платформе

Для повышения прозрачности работы благотворительных организаций планируется создать единую цифровую платформу.

На ней будут публиковаться:

  • сведения о зарегистрированных фондах;
  • планы их работы;
  • приоритетные направления деятельности;
  • информация о поступлении и расходовании каждого тенге, полученного от граждан.

Как отметил юрист, такая система позволит жертвователям видеть, каким образом используются перечисленные средства, и повысит доверие к благотворительным организациям.

Как не стать жертвой мошенников

Аржан Садуакас рекомендует не переводить деньги сразу после публикации эмоциональных обращений в социальных сетях.

Перед оказанием помощи необходимо убедиться в достоверности информации, проверить, действительно ли сбор организует благотворительная организация, а при возникновении сомнений запросить учредительные документы фонда и другие подтверждающие материалы.

По словам специалиста, внимательность и проверка информации помогут избежать случаев мошенничества и гарантировать, что пожертвования действительно поступят тем, кто в них нуждается.

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