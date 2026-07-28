Не собака: стало известно, с кем на самом деле столкнулся самолет в Шымкенте

Расследование авиационного инцидента с самолетом FlyArystan в аэропорту Шымкента завершено. Комиссия установила, что воздушное судно столкнулось не с собакой, как сообщалось ранее, а с диким животным, предположительно шакалом. Ответственность за происшествие возложена на воинскую часть, отвечавшую за состояние участка периметрового ограждения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: пресс-служба авиакомпании FlyArystan

Причиной инцидента стали нарушения в системе охраны периметра

Авиационный инцидент произошел 15 апреля 2026 года после посадки рейса FS7105, следовавшего по маршруту Алматы — Шымкент. Во время движения по взлетно-посадочной полосе самолет FlyArystan столкнулся с животным. Изначально сообщалось, что под стойкой шасси погибла собака, однако результаты служебного расследования показали, что на аэродром проникло дикое животное — предположительно шакал.

Как сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО «Аэропорт Шымкент» Алик Ганеев, комиссия пришла к выводу, что причиной происшествия стало ненадлежащее обеспечение целостности периметрового ограждения на участке, находящемся в зоне ответственности воинской части №55652.

Во время проверки специалисты обнаружили пролазы в ограждении, через которые дикое животное беспрепятственно проникло на летное поле. По данным расследования, оно двигалось с севера на юг. Ответственность за допущенный инцидент возложена на должностных лиц воинской части.

Военным рекомендовали устранить нарушения

По итогам расследования комиссии рекомендовано привести закрепленный участок периметра в соответствие с требованиями авиационной безопасности, исключив возможность проникновения на территорию аэродрома как животных, так и посторонних лиц.

В аэропорту сообщили, что выявленные пролазы уже ликвидированы, а периметр со стороны воинской части усилен. При этом комиссия отметила, что существовавшая на момент происшествия система охраны не обеспечивала надежную защиту аэродрома от проникновения диких животных.

Что выявила Авиационная администрация Казахстана

В Авиационной администрации Казахстана подтвердили выводы комиссии и уточнили, что участок ограждения, закрепленный за воинской частью №55652 Министерства обороны, не соответствовал требованиям авиационной безопасности.

В частности, на этом участке отсутствовали необходимые элементы инфраструктуры: охранное освещение, система видеонаблюдения и противоподкопное устройство. Именно эти недостатки, по оценке специалистов, создали условия для проникновения животного на территорию аэродрома.

Почему к воинской части не применили санкции

В Авиационной администрации пояснили, что не обладают полномочиями проводить проверки и применять административные меры в отношении субъектов государственной авиации.

Согласно действующему законодательству, содержание и охрана закрепленного участка периметрового ограждения относятся к компетенции Министерства обороны. Поэтому проверка воинской части №55652 со стороны ААК не проводилась, поскольку данный объект не входит в сферу полномочий администрации.

При этом специалисты ААК организовали рабочие встречи с представителями воинской части, на которых обсуждались вопросы устранения выявленных недостатков и повышения уровня авиационной безопасности.

Проблемы остаются, но меры уже принимаются

По информации Авиационной администрации, воинская часть уже приступила к восстановлению ограждения. Однако полностью устранить замечания пока не удалось, в том числе из-за вопросов финансирования со стороны Министерства обороны.

В то же время представители ААК отметили, что участок периметра, находящийся в ведении аэропорта Шымкента, находится в исправном состоянии, а обнаруженные ранее пролазы были закрыты.

Дополнительно аэропорт усилил меры безопасности. В частности, увеличено количество патрулей службы авиационной безопасности и сотрудников наземного обеспечения, контролирующих территорию аэродрома.

В Авиационной администрации подчеркнули, что появление животных на взлетно-посадочной полосе представляет серьезную угрозу безопасности полетов и требует оперативного принятия мер для полного исключения подобных случаев в будущем.

Самолет вернули в эксплуатацию

В результате столкновения воздушное судно FlyArystan получило незначительные повреждения правой стойки шасси. После проведения необходимого ремонта самолет был допущен к дальнейшей эксплуатации.

Служебное расследование проводила комиссия, в состав которой вошли сертифицированные специалисты служб безопасности полетов аэропорта Шымкента и представитель авиакомпании FlyArystan.