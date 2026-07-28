Банки начнут чаще говорить «нет»: что изменится для заемщиков Казахстана

С 1 января 2027 года в Казахстане начнет действовать новая система регулирования финансового рынка. Банки, микрофинансовые организации и другие участники отрасли будут обязаны тщательнее оценивать потребности клиентов, раскрывать полную стоимость финансовых продуктов и соблюдать новые требования при выдаче займов, сообщает Lada.kz.

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Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) утвердило пакет подзаконных актов, который запускает новую модель риск-ориентированного поведенческого надзора. Документы разработаны в рамках нового закона о банках и предусматривают комплексный контроль финансовых продуктов на всех этапах их жизненного цикла — от разработки до прекращения действия.

Главной особенностью реформы станет переход от формального контроля к оценке того, насколько финансовый продукт действительно отвечает интересам потребителя. Регулятор будет анализировать не только соблюдение законодательства, но и стоимость продукта, уровень рисков, а также его соответствие финансовым возможностям клиентов.

Банки будут обязаны оценивать каждый продукт

Новые требования распространяются на банки, микрофинансовые организации, страховые компании и участников рынка ценных бумаг.

Теперь финансовые организации должны будут организовать полный цикл управления своими продуктами. Он включает определение целевой аудитории, предварительное тестирование, оценку справедливой стоимости, постоянный мониторинг и возможность изменить либо полностью прекратить предоставление продукта, если будут выявлены риски для потребителей.

Кроме того, значительно ужесточаются правила продаж финансовых услуг. Перед заключением договора организации будут обязаны раскрывать клиентам полную стоимость продукта, включая комиссии и все сопутствующие платежи. Также станет обязательной проверка того, подходит ли конкретный финансовый продукт заемщику с учетом его возможностей и финансового положения.

Финансовый омбудсмен получит больше полномочий

Одним из ключевых изменений станет усиление института финансового омбудсмена.

Для него вводятся единые правила работы, прозрачный порядок приема и рассмотрения обращений, а также четкие сроки принятия решений. При этом решения омбудсмена станут обязательными для исполнения банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами.

Помимо рассмотрения жалоб граждан, омбудсмен будет передавать информацию регулятору. Полученные данные станут использоваться для выявления системных нарушений на финансовом рынке и принятия надзорных решений.

Требования к заемщикам уже стали строже

Реформа продолжает курс на снижение рисков в сфере розничного кредитования.

За последние годы были снижены максимальные ставки вознаграждения по займам: по беззалоговым кредитам — с 56% до 46%, а по обеспеченным — с 40% до 35%.

Также действуют ограничения по суммам кредитов. Банки могут выдавать беззалоговые займы до 9,5 миллиона тенге, а микрофинансовые организации — до 4,8 миллиона тенге. Максимальный срок таких кредитов ограничен пятью годами.

Одновременно были ужесточены требования к потенциальным заемщикам. Банкам запрещено выдавать новые кредиты гражданам, имеющим просрочку по банковским займам более 30 дней. Для микрокредитов требования еще строже — препятствием для получения нового займа может стать даже однодневная просрочка. Кроме того, введены ограничения на повторное кредитование и выделена отдельная категория высокорисковых заемщиков.

Банки будут осторожнее выдавать рискованные кредиты

Изменения затрагивают и сами финансовые организации.

Для отдельных видов необеспеченных кредитов коэффициент риск-взвешивания увеличен со 150% до 350%. Это означает рост нагрузки на капитал банков и должно снизить их заинтересованность в выдаче высокорисковых займов.

Изменится работа с проблемной задолженностью

Продолжается совершенствование системы урегулирования долгов.

После введения моратория на передачу задолженности коллекторам количество заемщиков в коллекторских портфелях сократилось на 61% — с 877 тысяч до 341 тысячи человек.

Только в течение 2025 года банки и микрофинансовые организации урегулировали проблемную задолженность на сумму 814,3 миллиарда тенге. Из них 73,8 миллиарда тенге были полностью списаны.

Дополнительным инструментом стала цифровая платформа коллективного урегулирования задолженности, которая начала работать с июля 2026 года по принципу «единого окна». Благодаря ей заемщики получили возможность одновременно вести переговоры сразу с несколькими кредиторами.

Что изменится с 2027 года

Следующим этапом реформы станет введение макропруденциальных ограничений. С 2027 года в Казахстане начнет применяться коэффициент долговой нагрузки заемщиков. Кроме того, уже действует контрциклический буфер капитала в размере 2% по кредитам населению.

Все новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года. Власти рассчитывают, что обновленная система позволит сделать кредитование более ответственным, повысит защиту потребителей финансовых услуг и укрепит устойчивость банковского сектора.