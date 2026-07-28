Школы уже не будут прежними: в Казахстане меняют правила обучения детей

В Казахстане обновили государственный стандарт образования. В школьную программу добавили новые требования, связанные с Конституцией, цифровыми навыками и ответственным использованием искусственного интеллекта, сообщает Lada.kz.

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Новый стандарт привели в соответствие с Конституцией

Министерство просвещения Казахстана сообщило об обновлении государственного общеобязательного стандарта образования. Документ привели в соответствие с положениями новой Конституции страны.

В ведомстве отметили, что теперь в содержание школьного образования будут системно включены основные принципы Конституции, а также ценности Единой программы воспитания «Адал азамат», концепции «Таза Қазақстан» и принципа «Закон и порядок».

По информации министерства, изменения направлены не только на обновление учебного процесса, но и на формирование у школьников гражданской ответственности.

Ученикам усилят подготовку в сфере цифровых технологий

Одним из важных направлений обновленного стандарта стало развитие цифровых компетенций.

Особое внимание будет уделяться тому, чтобы учащиеся умели эффективно, безопасно и ответственно использовать искусственный интеллект и современные цифровые ресурсы.

В Министерстве просвещения подчеркнули, что школьники должны понимать возможности новых технологий и при этом соблюдать правила безопасного поведения в цифровой среде.

Больше внимания правам, обязанностям и государственным ценностям

В обновленных требованиях также усилены направления, связанные с изучением основ Конституции, пониманием прав и обязанностей гражданина.

Кроме того, школьникам будут уделять больше внимания вопросам уважения к государственному языку, значения государственных символов и соблюдения принципа верховенства закона.

Изменения будут разъяснять педагогам и родителям

Для внедрения нового стандарта на республиканском и региональном уровнях планируется провести информационно-разъяснительную работу.

В министерстве отметили, что обновления должны помочь повысить качество образования, развить современные навыки у учащихся и адаптировать школьную систему к новым требованиям.

В ведомстве подчеркнули, что главная цель изменений — совершенствование образования Казахстана с учетом принципов новой Конституции и подготовки учеников к современным вызовам.