Август без выходных и с новыми правилами: что ждет работодателей и бухгалтеров Казахстана

В августе 2026 года компании и предпринимателей ждут сразу несколько важных изменений. Работодателям придется учитывать новые нормы Трудового кодекса, бухгалтерам — соблюдать сроки отчетности и налоговых платежей, а перевозчикам — новые правила работы с транспортными документами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz .

Фото: ortcom.kz

30 августа впервые станет рабочим днем

Одним из главных изменений августа станет новый статус Дня Конституции.

Согласно закону от 11 июня 2026 года № 306-VIII, День Конституции Казахстана исключили из списка государственных праздников. Изменения действуют с 1 июля 2026 года.

Теперь праздничная дата перенесена на 15 марта — день проведения референдума, на котором была принята обновленная Конституция.

В связи с этим в августе 2026 года дополнительных выходных дней не будет.

Ранее, если 30 августа выпадало на воскресенье, выходной переносили на понедельник. В этом году такой перенос не предусмотрен: 30 и 31 августа будут обычными рабочими днями.

Таким образом:

при пятидневной рабочей неделе в августе будет 21 рабочий день ;

; при шестидневной — 26 рабочих дней.

Кадровым службам необходимо заранее проверить графики сменности, отпусков и вахтовой работы.

С 4 августа работодателей ждут новые обязанности

С 4 августа вступает в силу закон от 3 июня 2026 года № 295-VIII, который вносит изменения в Трудовой кодекс, законодательство о здравоохранении и местном управлении.

Поправки расширяют обязанности работодателей и усиливают защиту прав работников.

Что изменится для компаний

Теперь к актам работодателя официально будут относиться не только приказы и распоряжения, но и:

инструкции;

правила;

положения;

графики сменности;

графики вахт;

графики отпусков;

другие документы, регулирующие трудовые отношения.

Также меняются правила проведения медицинских осмотров.

Предсменные медосмотры работников станут оплачиваемыми. Расчет будет производиться исходя из среднего дневного или часового заработка сотрудника.

Кроме того, расширяются полномочия технических инспекторов по охране труда. Они смогут участвовать в расследовании несчастных случаев и обращаться в суд в интересах работников.

Работодателям придется объяснять отказ в приеме на работу

После вступления новых норм в силу компании будут обязаны письменно объяснять причины отказа в трудоустройстве:

беременным женщинам;

женщинам с детьми до трех лет;

несовершеннолетним;

людям с инвалидностью.

Также работодатель должен будет уведомлять сотрудников об изменении условий труда минимум за 15 рабочих дней.

При выборе дисциплинарного взыскания необходимо учитывать тяжесть нарушения, обстоятельства, а также поведение работника до и после проступка.

Взыскания должны применяться последовательно:

замечание; выговор; строгий выговор; расторжение трудового договора.

Кроме того, в трудовом законодательстве закрепляется право работников на уважение и защиту чести и достоинства.

Бухгалтерам нужно сдать отчетность до 17 августа

В августе наступает срок сдачи налоговой отчетности за второй квартал и первое полугодие 2026 года.

Обычно крайний срок приходится на 15 августа, однако в этом году эта дата выпадает на субботу. Поэтому срок переносится на ближайший рабочий день — 17 августа.

Компании должны представить формы:

200.00;

300.00;

400.00;

870.00;

910.00.

При этом с 2026 года возможность продления срока сдачи налоговой отчетности отменена.

Если налогоплательщик не предоставит форму вовремя, налоговые органы смогут автоматически сформировать ее с нулевыми показателями.

До 25 августа необходимо оплатить налоги

25 августа — последний день для уплаты налогов по отчетности за второй квартал и первое полугодие.

В этот срок необходимо перечислить:

налог по форме 910.00 для предпринимателей на упрощенном режиме;

налог на добавленную стоимость за второй квартал для плательщиков НДС;

обязательства по заработной плате за июль.

Также оплачиваются:

индивидуальный подоходный налог;

социальный налог;

обязательные пенсионные взносы;

социальные отчисления;

взносы на обязательное медицинское страхование.

Базовая ставка в августе останется на уровне 16,75%

Национальный банк Казахстана 24 июля снизил базовую ставку до 16,75% годовых.

Следующее заседание по этому вопросу запланировано только на 4 сентября, поэтому весь август показатель останется без изменений.

От базовой ставки зависит стоимость кредитов, доходность депозитов и расчет пени по налоговой задолженности.

Перевозчикам больше не нужно регистрировать ТТН и путевые листы в ЕСУТД

С августа изменятся правила работы с транспортными документами.

Министерство транспорта приказом №189 от 23 июля 2026 года приостановило действие норм, связанных с регистрацией путевых листов и товарно-транспортных накладных в Единой системе управления транспортными документами (ЕСУТД).

Изменения будут действовать до 1 июня 2027 года.

При этом сами документы по-прежнему обязательны.

Для перевозчиков это означает:

путевые листы оформлять нужно;

ТТН оформлять нужно;

регистрировать их в ЕСУТД временно не требуется.

С 13 августа бизнес ждут новые антикоррупционные требования

С 13 августа вступает в силу основная часть закона от 12 июня 2026 года №311-VIII о противодействии коррупции.

Изменения затронут компании, особенно организации квазигосударственного сектора.

Для ТОО и акционерных обществ, относящихся к квазигоссектору, станет обязательным создание антикоррупционной комплаенс-службы.

Это может быть:

отдельное структурное подразделение;

ответственное лицо.

Руководителя такой службы будет назначать совет директоров или наблюдательный совет. При этом комплаенс-служба должна работать независимо от исполнительного органа.

Также уточняются ограничения при приеме на работу лиц, ранее совершавших коррупционные преступления или административные коррупционные нарушения.

В августе представят новые поправки в Налоговый кодекс

Министерство национальной экономики подготовило пакет из 45 поправок в Налоговый кодекс.

Документ сейчас дорабатывается в рамках Проектного офиса. Представить предложения планируется уже в августе.

Среди возможных изменений:

возвращение налоговых льгот для приоритетных инвестиционных проектов;

освобождение от НДС импорта сырья и материалов по инвестиционным контрактам;

освобождение физических лиц от ИПН с доходов от операций с цифровыми активами через казахстанских провайдеров.

Таким образом, август 2026 года станет одним из самых насыщенных месяцев для бизнеса: компаниям придется одновременно учитывать изменения в трудовом законодательстве, налоговые сроки, новые требования по комплаенсу и корректировать внутренние процессы.