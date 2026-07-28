Коммунальную систему Казахстана решили перестроить: с чего начнут

Правительство Казахстана усиливает контроль за реализацией национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. Регионам поручено своевременно завершить ремонтные работы, ускорить установку приборов учета и автоматизировать предоставление жилищной помощи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: gov.kz

Ремонт коммунальной инфраструктуры взяли на особый контроль

Заместитель Премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на заседании Правительства поручил акиматам регионов усилить контроль за реализацией проектов национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС).

По его словам, большинство регионов уже приступили к ремонтной кампании. Теперь главная задача местных исполнительных органов — обеспечить завершение всех запланированных работ в установленные сроки.

Кроме того, акиматам поручено уже сейчас начать подготовку к реализации региональных проектов, которые войдут в программу на 2027 год, чтобы избежать задержек при их запуске.

В каждом регионе определят потребность в установке счетчиков

Отдельное внимание на заседании уделили цифровизации коммунальной сферы. Канат Бозумбаев подчеркнул, что полноценный переход к современным цифровым сервисам невозможен без массового оснащения потребителей приборами учета.

В связи с этим Министерству энергетики, Министерству промышленности и строительства совместно с акиматами поручено в кратчайшие сроки определить потребность каждого региона в установке счетчиков.

После этого совместно с Министерством национальной экономики должен быть утвержден поэтапный план реализации таких проектов до 2029 года.

Назначение жилищной помощи станет полностью автоматизированным

Еще одним направлением работы станет совершенствование механизма предоставления жилищной помощи гражданам для оплаты коммунальных услуг.

По словам заместителя Премьер-министра, сейчас ведется работа по упрощению процедуры назначения такой поддержки. Следующим этапом должна стать полная автоматизация процесса.

Для этого Министерству промышленности и строительства, Министерству труда и социальной защиты населения и акиматам поручено обеспечить интеграцию единых расчетных центров с государственными информационными системами. Это позволит ускорить оформление жилищной помощи и сократить количество необходимых процедур для граждан.