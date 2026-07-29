18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.17
543.26
6.01
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.07.2026, 10:38

Ребенок не выедет из Казахстана: что должны проверить родители перед поездкой

Новости Казахстана 0 1 677

Перед поездкой за границу родители должны заранее проверить документы детей. В Казахстане рассказали, как оформить детский паспорт, сколько он действует и кто может получить его бесплатно, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Паспорт ребенку можно оформить с первых дней жизни

В филиале «Правительство для граждан» в Шымкенте сообщили, что несовершеннолетние граждане Казахстана должны иметь собственный паспорт для зарубежных поездок независимо от возраста.

Оформить документ родители могут в любом Центре обслуживания населения. Для этого необходимо подготовить несколько документов:

  • свидетельство о рождении ребенка;
  • удостоверение личности одного из родителей;
  • квитанцию об оплате государственной пошлины.

Размер госпошлины за оформление детского паспорта составляет 4 МРП — 17 300 тенге.

При подаче заявления обязательно присутствие одного из родителей или законного представителя.

Новый документ изготавливается в срок до 15 рабочих дней.

На сколько лет выдают детский паспорт

Срок действия паспорта зависит от возраста ребенка на момент оформления.

Для детей:

  • до 12 лет паспорт выдается сроком на 5 лет;
  • от 12 до 16 лет — срок действия документа составляет 10 лет.

Таким образом, родителям важно учитывать возраст ребенка при планировании зарубежных поездок и заранее проверять срок действия документа.

Что делать, если паспорт ребенка потеряли за границей

В случае утраты или кражи паспорта во время поездки за пределами Казахстана специалисты советуют не откладывать обращение в дипломатические учреждения.

Родителям необходимо обратиться в ближайшее посольство или консульство Казахстана. Там ребенку оформят свидетельство на возвращение — временный документ, который позволит вернуться домой.

После возвращения в Казахстан потребуется обратиться в любой ЦОН для оформления нового паспорта.

Кому детский паспорт оформят бесплатно

В Казахстане предусмотрены категории граждан, которые освобождены от оплаты государственной пошлины за оформление паспорта.

Бесплатно документ получают:

  • дети-сироты;
  • дети с инвалидностью;
  • дети, оставшиеся без попечения родителей;
  • дети обладателей подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

Специалисты рекомендуют родителям заранее позаботиться об оформлении документов, особенно перед поездками в период отпусков, чтобы избежать задержек и проблем при пересечении границы.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь