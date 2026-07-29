Ребенок не выедет из Казахстана: что должны проверить родители перед поездкой

Перед поездкой за границу родители должны заранее проверить документы детей. В Казахстане рассказали, как оформить детский паспорт, сколько он действует и кто может получить его бесплатно, сообщает Lada.kz.
В филиале «Правительство для граждан» в Шымкенте сообщили, что несовершеннолетние граждане Казахстана должны иметь собственный паспорт для зарубежных поездок независимо от возраста.
Оформить документ родители могут в любом Центре обслуживания населения. Для этого необходимо подготовить несколько документов:
Размер госпошлины за оформление детского паспорта составляет 4 МРП — 17 300 тенге.
При подаче заявления обязательно присутствие одного из родителей или законного представителя.
Новый документ изготавливается в срок до 15 рабочих дней.
Срок действия паспорта зависит от возраста ребенка на момент оформления.
Для детей:
Таким образом, родителям важно учитывать возраст ребенка при планировании зарубежных поездок и заранее проверять срок действия документа.
В случае утраты или кражи паспорта во время поездки за пределами Казахстана специалисты советуют не откладывать обращение в дипломатические учреждения.
Родителям необходимо обратиться в ближайшее посольство или консульство Казахстана. Там ребенку оформят свидетельство на возвращение — временный документ, который позволит вернуться домой.
После возвращения в Казахстан потребуется обратиться в любой ЦОН для оформления нового паспорта.
В Казахстане предусмотрены категории граждан, которые освобождены от оплаты государственной пошлины за оформление паспорта.
Бесплатно документ получают:
Специалисты рекомендуют родителям заранее позаботиться об оформлении документов, особенно перед поездками в период отпусков, чтобы избежать задержек и проблем при пересечении границы.
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