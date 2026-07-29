Минторг Казахстана выясняет судьбу продавцов Wildberries после атак на склады

Министерство торговли и интеграции Казахстана начало выяснять, как атаки на склады Wildberries могут повлиять на местных предпринимателей. Для получения официальной информации ведомство направило запросы маркетплейсу и подключило посольство Казахстана в России, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

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Минторг запросил данные у Wildberries

В Министерстве торговли и интеграции сообщили, что направили официальный запрос представителю Wildberries в Казахстане.

Ведомство намерено получить подробную информацию о ситуации, в том числе о количестве казахстанских предпринимателей, которые продают товары через российскую платформу, возможных последствиях для их бизнеса и наличии пострадавших продавцов.

Кроме того, Минторг запросил данные о том, как компания планирует выполнять свои обязательства перед казахстанскими поставщиками и предпринимателями, работающими через маркетплейс.

К ситуации подключили посольство Казахстана в России

Помимо обращения к представителям Wildberries в Казахстане, министерство использовало дипломатические каналы.

Соответствующий запрос направили в посольство Республики Казахстан в России. Дипломатическое ведомство должно помочь организовать взаимодействие с российскими государственными органами и представителями компании для получения официальной информации.

В Минторге подчеркнули, что такой подход связан с тем, что инцидент произошел на территории России.

Ведомство пока не оценивает возможный ущерб

В министерстве отметили, что трансграничная электронная торговля связана с определенными коммерческими и логистическими рисками.

«Вместе с тем осуществление трансграничной электронной торговли сопряжено с коммерческими и логистическими рисками, урегулирование которых осуществляется в соответствии с условиями договорных обязательств сторон и применимым законодательством», — пояснили в ведомстве.

При этом Минторг заявил, что принимает необходимые меры для получения полной информации и защиты законных интересов казахстанских предпринимателей.

Однако давать предварительные оценки возможным последствиям для рынка Казахстана пока не стали. В ведомстве считают, что делать выводы о рисках и влиянии ситуации на бизнес преждевременно — сначала необходимо получить запрошенные данные.