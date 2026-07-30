Для автомоек в Казахстане вводят новые требования: чего ждать владельцам и клиентам

В Казахстане автомоечные комплексы постепенно переведут на системы оборотного водоснабжения. Такие требования предусмотрены новым Водным кодексом и направлены на сокращение расхода питьевой воды. Однако пока лишь около 15% автомоек уже работают по новым стандартам, а бизнес предупреждает о значительных затратах на модернизацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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В Казахстане продолжается реализация нового Водного кодекса, одним из ключевых направлений которого стало внедрение водосберегающих технологий. Одним из первых нововведений станет обязательный переход предприятий с высоким потреблением воды на системы оборотного и повторного водоснабжения.

Новые требования коснутся не только крупных промышленных предприятий, но и автомоек, химчисток, прачечных и банных комплексов.

Власти объясняют необходимость реформы растущим дефицитом водных ресурсов, изменением климата, увеличением численности населения и высокой зависимостью страны от трансграничных рек.

Бизнесу дали семь лет на адаптацию

В Министерстве водных ресурсов и ирригации сообщили, что переход будет происходить постепенно.

Предпринимателям предоставили семилетний переходный период. В течение первых двух лет владельцы объектов должны подготовить подробный план модернизации, а в последующие пять лет полностью внедрить систему оборотного водоснабжения.

Кроме того, при выдаче технических условий водоснабжающие организации будут учитывать наличие таких систем на предприятии.

Почему Казахстан ужесточает требования

По данным министерства, Казахстан остается одной из самых зависимых от трансграничных рек стран региона. Из восьми водных бассейнов республики семь формируются за пределами страны.

Если нынешние объемы потребления воды сохранятся, а климатические изменения продолжатся, уже к 2040 году дефицит воды может достичь 12–15 миллиардов кубометров.

Ежегодно республика использует около 25 миллиардов кубометров воды. Хотя основная часть приходится на сельское хозяйство, промышленность и сфера услуг также ежегодно увеличивают потребление, что требует более рационального использования ресурсов.

Пока готовы лишь 15% автомоек

Статистика показывает, что отрасль пока далека от полной готовности.

Сегодня в Казахстане работают 2602 автомоечных комплекса, однако только 389 объектов, или примерно 15%, уже оборудованы системами оборотного водоснабжения.

Наибольшее количество таких автомоек находится:

Алматы — 183 ;

; Атырауская область — 88 ;

; Астана — 50.

В остальных регионах внедрение современных технологий идет значительно медленнее. В связи с этим министерство совместно с акиматами продолжает разъяснительную работу с предпринимателями.

Как ситуация складывается в Астане

По информации ГКП «Астана су арнасы», в столице функционирует около 320 автомоек.

Около 40% предприятий уже используют системы оборотного водоснабжения. Остальным владельцам направлены уведомления о необходимости перехода.

До апреля 2027 года они должны подготовить планы модернизации, а полностью установить необходимое оборудование обязаны до апреля 2030 года.

При этом новые автомоечные комплексы должны предусматривать переход на оборотное водоснабжение уже на этапе открытия.

Специалисты напоминают, что при мойке одного автомобиля расходуется от нескольких десятков до более чем ста литров воды. Использование современных систем очистки позволяет очищать использованную воду и применять ее повторно, сокращая потребление примерно на 70–80%.

Предприниматели говорят о больших расходах

Несмотря на экологическую пользу инициативы, представители бизнеса предупреждают, что модернизация потребует серьезных вложений.

Для выполнения новых требований необходимо приобрести оборудование, провести строительно-монтажные работы, оборудовать очистные сооружения и впоследствии обслуживать систему.

Стоимость установок зависит от мощности автомойки, уровня автоматизации и степени очистки воды. На казахстанском рынке представлены как отечественные решения, так и оборудование из Китая, Турции, России и других стран.

Владелец автомойки самообслуживания в Астане Арман Кайроллаулы рассказал, что получил уведомление о необходимости перехода еще около трех лет назад.

По его словам, основные расходы связаны вовсе не с покупкой фильтрационного оборудования, а с реконструкцией объекта. Для установки системы требуется построить специальный резервуар объемом не менее 37,5 кубометра, где будет собираться использованная вода перед очисткой.

Само оборудование сегодня стоит примерно 1,9 миллиона тенге, однако эта сумма не включает строительные работы.

Кроме того, предприниматель обращает внимание, что полностью использовать очищенную воду повторно невозможно, а качество очистки может повлиять на доверие клиентов.

Господдержки пока не предусмотрено

Несмотря на обязательный переход на новые технологии, специальных субсидий или льготных кредитов для автомоечного бизнеса государство пока не предлагает.

В Национальной палате предпринимателей считают, что реформа должна реализовываться поэтапно, а бизнесу необходимо предоставить достаточно времени для адаптации. Кроме того, эксперты предлагают рассмотреть меры экономического стимулирования компаний, которые внедряют водосберегающие технологии.

Казахстан ориентируется на мировой опыт

При разработке нового Водного кодекса специалисты изучили практику стран Европейского союза, а также Сингапура, Израиля и других государств, где повторное использование технической воды давно стало обязательной нормой.

Власти считают, что внедрение оборотного водоснабжения позволит существенно снизить потребление питьевой воды и станет важной частью стратегии по обеспечению водной безопасности страны.

При этом текущая готовность рынка показывает, что автомоечному бизнесу предстоит пройти масштабную модернизацию, которая потребует не только времени, но и значительных финансовых вложений.