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30.07.2026, 09:33

Казахстанка решила закрыть кредит необычным способом: ответ Kaspi.kz удивил всех

Новости Казахстана 0 1 726

Необычная публикация казахстанки в Threads стала вирусной после того, как она предложила Kaspi.kz частично погасить ее кредит в обмен на лайки. Банк не оставил обращение без ответа, а его комментарий быстро разошелся по социальным сетям, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В социальной сети Threads набирает популярность новый тренд, в котором пользователи обращаются к известным брендам с необычными предложениями. Суть проста: если публикация набирает определенное количество лайков, компания должна подарить товар, предоставить услугу или выполнить необычную просьбу.

К тренду присоединилась казахстанка под ником dikhanovag, которая решила проверить, сможет ли подобная идея сработать и в отношении банковского кредита.

В своем сообщении она отметила официальный аккаунт Kaspi.kz и написала:

«Попытка не пытка. Сколько лайков нужно собрать в Threads, чтобы вы хотя бы частично закрыли мне кредит в вашем банке?»

Ответ финансовой организации последовал практически сразу.

«Пока лайки не стали официальной валютой, рассрочку или кредит можно закрыть только обычным способом».

После этого девушка поделилась скриншотом переписки и с юмором обратилась к подписчикам:

«Это было слишком нагло с моей стороны? Ну я попыталась».

Публикация быстро привлекла внимание пользователей. Многие отметили находчивость автора и чувство юмора представителей банка, а некоторые признались, что с интересом ждали развития этой необычной истории.

Почему подобные публикации становятся вирусными

Тренд с лайками появился в социальных сетях не впервые. Изначально пользователи в шутку договаривались с друзьями или родственниками: если публикация наберет определенное количество отметок «Нравится», им подарят телефон, оплатят поездку или исполнят желание.

Со временем идея вышла за рамки личного общения. Теперь пользователи регулярно обращаются с подобными предложениями к кофейням, магазинам техники, авиакомпаниям и другим крупным брендам.

Одни компании поддерживают игру и предлагают необычные условия, другие отвечают с юмором, не нарушая собственных правил. Именно такие диалоги нередко становятся вирусными, собирая тысячи просмотров, комментариев и репостов.

Эксперт напомнил, как не переплатить по кредиту

На фоне обсуждения кредитов финансовый эксперт Айбар Олжаев напомнил, что желание объединить несколько займов в один платеж не всегда помогает сэкономить.

По его словам, при рефинансировании стоит соблюдать несколько важных правил.

Прежде всего необходимо сравнить не удобство нового графика платежей, а годовую эффективную ставку вознаграждения (ГЭСВ). Эксперт рекомендует рассматривать новый кредит только в том случае, если его ставка как минимум на три процентных пункта ниже средней ставки по действующим займам. В противном случае экономии может не быть.

Кроме того, специалист советует не рефинансировать кредиты, по которым уже выплачено больше половины срока. При аннуитетной системе в начале погашения заемщик в основном оплачивает проценты, поэтому оформление нового кредита на позднем этапе может привести к повторной переплате.

Еще один важный момент — оценивать необходимо не только размер нового ежемесячного платежа, но и итоговую сумму, которую придется вернуть банку. Если после объединения кредитов общая переплата увеличивается, удобство одного платежа не компенсирует дополнительные расходы.

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