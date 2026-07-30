Новая реальность для водителей Казахстана: автомобиль может измениться без ведома хозяина

История с автомобилем Zeekr, владелец которого в Казахстане столкнулся с ограничением доступа к части функций после вывоза машины из Китая, вызвала широкий общественный резонанс. Однако подобные случаи показывают не только проблему конкретного бренда, но и новую тенденцию в автомобильной индустрии — современные машины становятся зависимыми от программного обеспечения и серверов производителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: greencarscompare.ru

Автомобиль больше не заканчивается на двигателе и кузове

Еще несколько лет назад после покупки автомобиль практически полностью переходил под контроль владельца. Сегодня ситуация изменилась: многие современные машины постоянно подключены к интернету, получают обновления через сеть и обмениваются данными с серверами компаний.

Через мобильные приложения владельцы могут открывать двери, запускать климатическую систему, проверять заряд батареи, искать автомобиль на парковке и получать уведомления о состоянии машины.

Но у этой технологии есть и обратная сторона. Производители получают возможность удаленно менять настройки автомобиля, добавлять новые функции или ограничивать доступ к отдельным возможностям.

Эксперт по китайским автомобилям Динмухаммед Сулейманов отметил, что технически такие возможности сегодня есть практически у всех современных подключенных автомобилей.

"Через фирменные приложения производители могут дистанционно отправлять обновления, диагностировать неисправности, открывать и закрывать автомобиль, а также изменять отдельные настройки. Поэтому сама возможность удаленного управления не является уникальной для Zeekr. До Казахстана просто еще не в полной мере дошла культура постоянной онлайн-связи автомобиля".

Tesla первой показала возможности удаленных изменений

Одним из первых производителей, продемонстрировавших возможности программного управления автомобилем, стала Tesla.

В 2017 году во время урагана Irma в США компания временно увеличила запас хода некоторых электромобилей. Владельцам открыли дополнительную емкость батареи, которая была ограничена программно.

После завершения чрезвычайной ситуации ограничения вернули обратно.

Кроме того, Tesla неоднократно меняла характеристики своих автомобилей с помощью обновлений:

увеличивала мощность отдельных моделей;

улучшала динамику разгона;

обновляла системы автопилота;

добавляла новые функции;

меняла доступность некоторых возможностей в зависимости от региона.

Таким образом, автомобиль мог заметно измениться уже после покупки.

BMW превратила оборудование в цифровую подписку

В 2022 году компания BMW столкнулась с критикой из-за идеи подписки на подогрев сидений.

Сами нагревательные элементы устанавливались в автомобиль еще на заводе, однако для их использования владельцам предлагалось оформить платную подписку.

После негативной реакции клиентов компания отказалась от такой модели на большинстве рынков.

Тем не менее этот случай показал, что программное обеспечение способно управлять даже теми функциями, которые физически уже находятся внутри автомобиля.

Mercedes предложил покупать дополнительную мощность

Компания Mercedes-Benz пошла по другому пути. Владельцам некоторых электромобилей предложили приобрести услугу Acceleration Increase.

После оплаты автомобиль получает более высокую мощность и улучшенные показатели разгона. При этом никаких изменений в конструкции машины не происходит — меняются только программные настройки.

General Motors показала возможность дистанционного контроля

Еще до появления современных электромобилей General Motors внедрила систему OnStar.

Одной из ее функций стала возможность дистанционной блокировки автомобиля после остановки двигателя, а также постепенного замедления машины в рамках процедур, связанных с расследованием угонов.

Эта технология применяется только в определенных случаях, однако именно она одной из первых продемонстрировала, что производитель способен удаленно влиять на работу автомобиля.

Ford задумался об ограничениях для должников

В 2023 году компания Ford зарегистрировала патент, который вызвал активное обсуждение.

В документе описывалась система, способная ограничивать некоторые функции автомобиля при длительной просрочке платежей по кредиту.

Среди возможных мер указывались отключение климат-контроля, мультимедийной системы и других функций. Также рассматривался вариант самостоятельного перемещения автомобиля на площадку для изъятия.

При этом Ford подчеркнула, что речь идет только о патенте, а не о готовой технологии.

Китайские автомобили стали главным источником подобных вопросов

Случай с Zeekr в Казахстане вновь поднял проблему автомобилей китайской спецификации, которые продаются за пределами внутреннего рынка Китая.

Владельцы таких машин в разных странах уже сталкивались с ограничениями после вывоза автомобиля за границу.

По словам Динмухаммеда Сулейманова, чаще всего производители ограничивают не саму возможность движения автомобиля, а доступ к цифровым сервисам.

В результате владелец может потерять возможность:

пользоваться фирменным приложением;

получать обновления OTA;

управлять некоторыми функциями через смартфон;

использовать онлайн-сервисы.

"Подобные ограничения могут применяться, например, если автомобиль был ввезен в страну неофициально или если возникают проблемы с привязкой учетной записи к региону эксплуатации", — пояснил эксперт.

Xiaomi ограничила мощность своего электромобиля

Весной 2025 года компания Xiaomi оказалась в центре споров после обновления программного обеспечения для электроседана SU7 Ultra.

После установки обновления максимальная мощность автомобиля была ограничена примерно 900 лошадиными силами вместо заявленных 1548.

Чтобы получить полный доступ к возможностям машины, владельцам предлагалось пройти специальную квалификацию и подтвердить навыки управления на гоночной трассе.

Также появилась задержка перед активацией функции Launch Control.

В Xiaomi объяснили решение вопросами безопасности, однако часть владельцев заявила, что компания изменила характеристики уже купленного автомобиля без согласия пользователей.

После критики производитель признал недостаточную коммуникацию с клиентами и отменил введенные ограничения.

XPeng и Li Auto столкнулись с проблемами за пределами Китая

Автомобили китайских брендов XPeng и Li Auto также сталкиваются с трудностями при использовании за рубежом.

Владельцы китайских версий автомобилей сообщают о проблемах с:

регистрацией в фирменных приложениях;

работой голосовых помощников;

навигационными сервисами;

поддержкой иностранных языков;

отдельными функциями помощи водителю.

Причина заключается в том, что многие системы создавались для китайского рынка и завязаны на местные серверы, SIM-карты и учетные записи.

Почему производители ограничивают функции автомобилей

Эксперты называют несколько причин.

Первая — особенности цифровой инфраструктуры. Многие китайские автомобили используют сервисы, которые работают внутри экосистемы Китая и не всегда адаптированы для других стран.

Вторая причина — борьба с серым экспортом. Автомобили внутреннего рынка Китая часто попадают в Казахстан, страны Центральной Азии, Европу и на Ближний Восток без участия официальных дилеров.

Производители считают, что это может создавать проблемы с гарантией, безопасностью и обслуживанием.

Какие функции могут перестать работать в автомобиле из Китая

У автомобиля китайской спецификации могут возникнуть проблемы с:

мобильным приложением производителя;

голосовым управлением;

онлайн-навигацией;

интеллектуальными помощниками;

обновлениями программного обеспечения;

отдельными цифровыми функциями.

При этом основные механические функции автомобиля обычно сохраняются.

Что будет, если производитель отключит серверы

После банкротства американской компании Fisker владельцы электромобилей Ocean столкнулись с вопросом: что произойдет, если исчезнет производитель, который отвечает за цифровую инфраструктуру?

Специалист по кибербезопасности Алексей Гречихин объясняет: все зависит от архитектуры конкретного автомобиля.

Если машина способна работать самостоятельно, отсутствие связи с сервером приведет только к потере онлайн-функций и обновлений.

Однако если отдельные возможности напрямую зависят от серверов производителя, ситуация может быть другой.

"Если сервер недоступен, возможны разные сценарии. Автомобиль может продолжить работу в обычном режиме, считая отсутствие ответа штатной ситуацией. Но теоретически возможен и другой вариант: если производитель заранее отправит на автомобили определенную команду, часть функций может быть ограничена", — рассказал эксперт.

Кому теперь принадлежит современный автомобиль

История с Zeekr показала, что автомобильная индустрия вступила в новую эпоху.

Сегодня машина — это уже не только двигатель, кузов и электроника. Это сложное цифровое устройство, которое зависит от программного обеспечения, серверов и решений производителя.

Если раньше покупатель спрашивал: "Что умеет этот автомобиль?", то теперь появляется новый вопрос:

"Кто сможет изменить возможности моей машины после покупки?"