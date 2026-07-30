C 31 июля на рынок Казахстана заходит новый авиаперевозчик из Турции

Казахстан и Турция расширяют авиасообщение: авиакомпания SunExpress начнет выполнять прямые рейсы между Алматы и Измиром с 31 июля. Полеты будут осуществляться два раза в неделю на самолетах Boeing 737, сообщает Lada.kz.

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Новый перевозчик выходит на рынок Казахстана

С 31 июля в Казахстане начнет работу новый иностранный авиаперевозчик из Турции — SunExpress. Компания запустит регулярные пассажирские рейсы по маршруту Алматы — Измир.

Как сообщили в Министерстве транспорта Казахстана, полеты будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и пятницам.

Для выполнения рейсов авиакомпания будет использовать воздушные суда типа Boeing 737.

Казахстан расширяет международное авиасообщение

В Министерстве транспорта отметили, что работа по расширению географии международных перелетов и увеличению количества рейсов по действующим направлениям продолжается на постоянной основе.

Появление нового маршрута между Алматы и Измиром должно повысить транспортную доступность между двумя странами и создать дополнительные возможности для пассажиров.

Новый маршрут для туризма и бизнеса

По данным ведомства, запуск прямого авиасообщения между Казахстаном и Турцией будет способствовать развитию сотрудничества в нескольких сферах.

В частности, ожидается рост деловых поездок, инвестиционных контактов, туристического обмена и культурного взаимодействия между странами.

Новый маршрут также позволит казахстанским путешественникам удобнее посещать Измир — один из крупнейших городов Турции, расположенный на побережье Эгейского моря.