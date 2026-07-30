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30.07.2026, 11:03

Трое работников предприятия погибли по дороге на работу в ДТП в Актюбинской области

Новости Казахстана 0 2 426

Три сотрудника Донского горно-обогатительного комбината погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Самара – Шымкент в Актюбинской области. Авария произошла, когда они направлялись на работу в район Хромтау, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

© info_khromtau_aqtobe_04 в Instagram
© info_khromtau_aqtobe_04 в Instagram

Столкновение произошло на трассе Самара – Шымкент

В социальных сетях появилась информация о гибели работников Донского ГОКа возле города Хромтау. Позже в полиции Актюбинской области подтвердили факт смертельного ДТП.

Авария произошла 28 июля на автомобильной дороге Самара – Шымкент. По предварительным данным, столкнулись бортовая автомашина «ГАЗель» и легковой автомобиль Audi.

В результате столкновения погибли водитель Audi и его 25-летний пассажир. Еще один человек, находившийся в автомобиле, получил травмы и умер по дороге в медицинское учреждение.

Погибшие ехали на рабочую смену

Как стало известно, все трое погибших были сотрудниками Донского горно-обогатительного комбината. В момент аварии они направлялись на предприятие на автомобиле одного из работников.

Также пострадал водитель «ГАЗели». Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Правоохранительные органы проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

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