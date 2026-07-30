Чем питается Казахстан: раскрыты главные продукты в рационе жителей страны

В Казахстане за год выросло потребление большинства основных продуктов питания. Больше всего в рационе жителей страны по-прежнему занимают мясо, молочные продукты, хлеб и картофель, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Казахстанцы стали есть больше мяса и молочных продуктов

По итогам первого квартала 2026 года средний житель Казахстана потребил 20,7 килограмма мяса и мясной продукции. Годом ранее этот показатель составлял 20,6 килограмма.

Такие данные приводит Бюро национальной статистики по итогам выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни.

Также увеличилось потребление молока и молочной продукции. Если в первом квартале 2025 года на одного человека приходилось 57,2 литра, то в 2026 году показатель вырос до 58,1 литра.

Рост зафиксирован и по другим категориям продуктов:

яйца — с 52 до 54 штук на человека;

овощи — с 18,3 до 18,7 килограмма;

картофель — с 11,3 до 11,4 килограмма;

рыба и морепродукты — с 3,5 до 3,6 килограмма.

Какие продукты чаще всего оказываются на столе

Согласно данным статистиков, за три месяца 2026 года один житель Казахстана в среднем употребил:

11,4 килограмма картофеля;

6 килограммов пшеничного хлеба из муки первого сорта;

6 килограммов говядины;

4,8 килограмма яблок;

4,6 килограмма сахара-песка;

4,2 килограмма риса;

3,1 литра кефира;

2,6 килограмма макаронных изделий;

2,4 литра сырого молока;

2,1 килограмма свежей или охлажденной рыбы;

54 яйца;

0,3 килограмма черного чая.

Таким образом, среди наиболее востребованных продуктов у казахстанцев остаются мясо, картофель, хлеб и молочная продукция.

Какие продукты стали есть меньше

Несмотря на общий рост потребления, по некоторым категориям зафиксировано снижение.

В частности, жители страны стали немного меньше употреблять крупы и зерновые продукты — показатель снизился с 31 до 30,6 килограмма на человека.

Также уменьшилось потребление:

фруктов, ягод и орехов — с 17,5 до 17,4 килограмма;

сахара, джема и меда — с 10,8 до 10,3 килограмма.

При этом объем потребления масел и жиров остался без изменений.

В каких регионах едят больше овощей

Среднее потребление овощей в Казахстане в первом квартале 2026 года составило 18,7 килограмма на человека, что на 2,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Жители городов употребляли овощей больше, чем сельское население. В городах показатель составил 19,3 килограмма на человека, а в селах — 17,6 килограмма.

Самый высокий уровень потребления овощей зарегистрировали в Алматы — 23,2 килограмма на одного жителя.

Следом идут:

область Жетысу — 22,8 килограмма;

Туркестанская область — 21,4 килограмма.

Самые низкие показатели зафиксированы в Восточно-Казахстанской области — 16,5 килограмма, а также в областях Абай и Алматинской — по 16 килограммов.

Где в Казахстане больше всего едят мясо

Наибольший уровень потребления мяса и мясопродуктов отмечен в Восточно-Казахстанской области, области Жетысу, Акмолинской и Карагандинской областях.

Самый низкий показатель специалисты зафиксировали в Туркестанской области.

Статистика показывает, что мясо остается одним из ключевых продуктов в рационе жителей Казахстана, однако пищевые привычки населения постепенно меняются: растет спрос на молочные продукты и овощи, а потребление сахара и отдельных видов продуктов снижается.