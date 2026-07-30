18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.63
544.5
5.92
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.07.2026, 11:23

Чем питается Казахстан: раскрыты главные продукты в рационе жителей страны

Новости Казахстана 0 1 634

В Казахстане за год выросло потребление большинства основных продуктов питания. Больше всего в рационе жителей страны по-прежнему занимают мясо, молочные продукты, хлеб и картофель, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Казахстанцы стали есть больше мяса и молочных продуктов

По итогам первого квартала 2026 года средний житель Казахстана потребил 20,7 килограмма мяса и мясной продукции. Годом ранее этот показатель составлял 20,6 килограмма.

Такие данные приводит Бюро национальной статистики по итогам выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни.

Также увеличилось потребление молока и молочной продукции. Если в первом квартале 2025 года на одного человека приходилось 57,2 литра, то в 2026 году показатель вырос до 58,1 литра.

Рост зафиксирован и по другим категориям продуктов:

  • яйца — с 52 до 54 штук на человека;
  • овощи — с 18,3 до 18,7 килограмма;
  • картофель — с 11,3 до 11,4 килограмма;
  • рыба и морепродукты — с 3,5 до 3,6 килограмма.

Какие продукты чаще всего оказываются на столе

Согласно данным статистиков, за три месяца 2026 года один житель Казахстана в среднем употребил:

  • 11,4 килограмма картофеля;
  • 6 килограммов пшеничного хлеба из муки первого сорта;
  • 6 килограммов говядины;
  • 4,8 килограмма яблок;
  • 4,6 килограмма сахара-песка;
  • 4,2 килограмма риса;
  • 3,1 литра кефира;
  • 2,6 килограмма макаронных изделий;
  • 2,4 литра сырого молока;
  • 2,1 килограмма свежей или охлажденной рыбы;
  • 54 яйца;
  • 0,3 килограмма черного чая.

Таким образом, среди наиболее востребованных продуктов у казахстанцев остаются мясо, картофель, хлеб и молочная продукция.

Какие продукты стали есть меньше

Несмотря на общий рост потребления, по некоторым категориям зафиксировано снижение.

В частности, жители страны стали немного меньше употреблять крупы и зерновые продукты — показатель снизился с 31 до 30,6 килограмма на человека.

Также уменьшилось потребление:

  • фруктов, ягод и орехов — с 17,5 до 17,4 килограмма;
  • сахара, джема и меда — с 10,8 до 10,3 килограмма.

При этом объем потребления масел и жиров остался без изменений.

В каких регионах едят больше овощей

Среднее потребление овощей в Казахстане в первом квартале 2026 года составило 18,7 килограмма на человека, что на 2,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Жители городов употребляли овощей больше, чем сельское население. В городах показатель составил 19,3 килограмма на человека, а в селах — 17,6 килограмма.

Самый высокий уровень потребления овощей зарегистрировали в Алматы — 23,2 килограмма на одного жителя.

Следом идут:

  • область Жетысу — 22,8 килограмма;
  • Туркестанская область — 21,4 килограмма.

Самые низкие показатели зафиксированы в Восточно-Казахстанской области — 16,5 килограмма, а также в областях Абай и Алматинской — по 16 килограммов.

Где в Казахстане больше всего едят мясо

Наибольший уровень потребления мяса и мясопродуктов отмечен в Восточно-Казахстанской области, области Жетысу, Акмолинской и Карагандинской областях.

Самый низкий показатель специалисты зафиксировали в Туркестанской области.

Статистика показывает, что мясо остается одним из ключевых продуктов в рационе жителей Казахстана, однако пищевые привычки населения постепенно меняются: растет спрос на молочные продукты и овощи, а потребление сахара и отдельных видов продуктов снижается.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0
С 1 августа операторы связи Казахстана меняют условия: что изменится для миллионов клиентовНовости Казахстана
28.07.2026, 10:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь