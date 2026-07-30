Чем питается Казахстан: раскрыты главные продукты в рационе жителей страны

В Казахстане за год выросло потребление большинства основных продуктов питания. Больше всего в рационе жителей страны по-прежнему занимают мясо, молочные продукты, хлеб и картофель, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По итогам первого квартала 2026 года средний житель Казахстана потребил 20,7 килограмма мяса и мясной продукции. Годом ранее этот показатель составлял 20,6 килограмма.
Такие данные приводит Бюро национальной статистики по итогам выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни.
Также увеличилось потребление молока и молочной продукции. Если в первом квартале 2025 года на одного человека приходилось 57,2 литра, то в 2026 году показатель вырос до 58,1 литра.
Рост зафиксирован и по другим категориям продуктов:
Согласно данным статистиков, за три месяца 2026 года один житель Казахстана в среднем употребил:
Таким образом, среди наиболее востребованных продуктов у казахстанцев остаются мясо, картофель, хлеб и молочная продукция.
Несмотря на общий рост потребления, по некоторым категориям зафиксировано снижение.
В частности, жители страны стали немного меньше употреблять крупы и зерновые продукты — показатель снизился с 31 до 30,6 килограмма на человека.
Также уменьшилось потребление:
При этом объем потребления масел и жиров остался без изменений.
Среднее потребление овощей в Казахстане в первом квартале 2026 года составило 18,7 килограмма на человека, что на 2,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Жители городов употребляли овощей больше, чем сельское население. В городах показатель составил 19,3 килограмма на человека, а в селах — 17,6 килограмма.
Самый высокий уровень потребления овощей зарегистрировали в Алматы — 23,2 килограмма на одного жителя.
Следом идут:
Самые низкие показатели зафиксированы в Восточно-Казахстанской области — 16,5 килограмма, а также в областях Абай и Алматинской — по 16 килограммов.
Наибольший уровень потребления мяса и мясопродуктов отмечен в Восточно-Казахстанской области, области Жетысу, Акмолинской и Карагандинской областях.
Самый низкий показатель специалисты зафиксировали в Туркестанской области.
Статистика показывает, что мясо остается одним из ключевых продуктов в рационе жителей Казахстана, однако пищевые привычки населения постепенно меняются: растет спрос на молочные продукты и овощи, а потребление сахара и отдельных видов продуктов снижается.
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