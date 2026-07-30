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30.07.2026, 11:47

Казахстанцам сделали важное предупреждение перед вылетом из Кыргызстана

Новости Казахстана 0 1 687

Казахстанским туристам, которые планируют возвращаться домой через аэропорт Тамчы на Иссык-Куле, рекомендовали заранее рассчитывать время поездки. В Кыргызстане на несколько дней введут ограничения движения транспорта, которые могут повлиять на дорогу к терминалу, сообщает Lada.kz. 

Фото: пресс-служба авиакомпании FlyArystan
Фото: пресс-служба авиакомпании FlyArystan

Ограничения введут из-за международного мероприятия

Авиакомпания FlyArystan сообщила пассажирам о временных изменениях, которые будут действовать в районе Иссык-Куля с 30 июля по 2 августа.

Причиной ограничений стало проведение международного спортивного мероприятия. В этот период движение транспорта на отдельных участках может быть затруднено.

Особое внимание пассажирам рекомендовали обратить на маршрут Чолпон-Ата — аэропорт Тамчы, который используется многими туристами для поездок к месту вылета.

Туристов попросили заранее выезжать в аэропорт

В авиакомпании призвали пассажиров не откладывать поездку до последнего момента и учитывать возможные задержки на дорогах.

«С 30 июля по 2 августа на Иссык-Куле будут действовать временные ограничения движения транспорта в связи с проведением международного спортивного мероприятия. Ограничения затронут в том числе маршрут Чолпон-Ата – аэропорт Тамчы», — сообщили представители перевозчика.

Путешественникам рекомендовали прибывать в аэропорт минимум за три часа до вылета, чтобы спокойно пройти регистрацию, оформить багаж и завершить все необходимые предполетные процедуры.

Почему важно заложить дополнительное время

Дополнительный запас времени связан не только с обычными процедурами перед посадкой. Из-за возможных изменений дорожной ситуации путь до аэропорта может занять больше времени, чем обычно.

Пассажирам советуют заранее проверить маршрут, учитывать ограничения движения и планировать дорогу с запасом, чтобы избежать риска опоздания на рейс.

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