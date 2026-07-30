Террористическая атака на КТК: под удар попал танкер с нефтью Тенгизшевройла

Танкер с нефтью ТОО «Тенгизшевройл», находившийся под погрузкой на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), подвергся атаке беспилотников. В результате возник пожар, однако его удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших нет, разлива нефти удалось избежать, сообщает Lada.kz.

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

Танкер атаковали во время погрузки нефти

В Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили, что в ночь на 30 июля в 01:48 по московскому времени на морском терминале КТК был атакован танкер NISSOS SIFNOS, ходящий под флагом Маршалловых Островов.

Судно, на которое осуществлялась погрузка нефти ТОО «Тенгизшевройл» (Chevron), находилось у выносного причального устройства ВПУ-3. По данным консорциума, атака была совершена с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Возникший пожар удалось быстро потушить

После удара беспилотников загорелся район манифольдов, предназначенных для приема нефти на грузовой палубе танкера.

Возгорание ликвидировали силами экипажа при поддержке трех вспомогательных судов КТК. В компании подчеркнули, что пострадавших среди сотрудников консорциума и подрядных организаций нет.

Также не потребовалась медицинская помощь или эвакуация членов экипажа.

Разлива нефти удалось избежать

В КТК сообщили, что в результате происшествия разлива нефти не произошло. Сам танкер сохранил плавучесть, в настоящее время специалисты оценивают характер и масштаб полученных повреждений.

На время проверки погрузка нефти была приостановлена. При этом остальные объекты нефтепроводной системы продолжают работать в штатном режиме.

Под удар попал еще один танкер

В консорциуме также заявили, что примерно в шести морских милях от морского терминала был атакован еще один танкер — MARATHI, следовавший к КТК для приема нефти. Судно ходит под флагом острова Мэн.

В КТК предупредили о рисках для мировой энергетики

В Каспийском трубопроводном консорциуме отметили, что произошедшее стало очередным ударом по объектам международной энергетической инфраструктуры, несмотря на ранее звучавшие призывы Казахстана и других иностранных акционеров КТК, а также обращения через Государственный департамент США о недопустимости подобных действий.

В компании подчеркнули, что такие атаки создают угрозу стабильности международных поставок энергоресурсов, наносят ущерб экономическим интересам Казахстана и зарубежных акционеров консорциума, среди которых Chevron, ExxonMobil, Eni, TotalEnergies, Shell и другие компании.

Кроме того, в КТК предупредили, что удары по танкерам представляют серьезную опасность для международных экипажей и могут привести к масштабным экологическим последствиям в акватории Черного моря. По оценке консорциума, попадание в район погрузочных устройств могло спровоцировать возгорание всего судна и крупный разлив нефти.