Террористическая атака на КТК: под удар попал танкер с нефтью Тенгизшевройла

Танкер с нефтью ТОО «Тенгизшевройл», находившийся под погрузкой на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), подвергся атаке беспилотников. В результате возник пожар, однако его удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших нет, разлива нефти удалось избежать, сообщает Lada.kz.
В Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили, что в ночь на 30 июля в 01:48 по московскому времени на морском терминале КТК был атакован танкер NISSOS SIFNOS, ходящий под флагом Маршалловых Островов.
Судно, на которое осуществлялась погрузка нефти ТОО «Тенгизшевройл» (Chevron), находилось у выносного причального устройства ВПУ-3. По данным консорциума, атака была совершена с использованием беспилотных летательных аппаратов.
После удара беспилотников загорелся район манифольдов, предназначенных для приема нефти на грузовой палубе танкера.
Возгорание ликвидировали силами экипажа при поддержке трех вспомогательных судов КТК. В компании подчеркнули, что пострадавших среди сотрудников консорциума и подрядных организаций нет.
Также не потребовалась медицинская помощь или эвакуация членов экипажа.
В КТК сообщили, что в результате происшествия разлива нефти не произошло. Сам танкер сохранил плавучесть, в настоящее время специалисты оценивают характер и масштаб полученных повреждений.
На время проверки погрузка нефти была приостановлена. При этом остальные объекты нефтепроводной системы продолжают работать в штатном режиме.
В консорциуме также заявили, что примерно в шести морских милях от морского терминала был атакован еще один танкер — MARATHI, следовавший к КТК для приема нефти. Судно ходит под флагом острова Мэн.
В Каспийском трубопроводном консорциуме отметили, что произошедшее стало очередным ударом по объектам международной энергетической инфраструктуры, несмотря на ранее звучавшие призывы Казахстана и других иностранных акционеров КТК, а также обращения через Государственный департамент США о недопустимости подобных действий.
В компании подчеркнули, что такие атаки создают угрозу стабильности международных поставок энергоресурсов, наносят ущерб экономическим интересам Казахстана и зарубежных акционеров консорциума, среди которых Chevron, ExxonMobil, Eni, TotalEnergies, Shell и другие компании.
Кроме того, в КТК предупредили, что удары по танкерам представляют серьезную опасность для международных экипажей и могут привести к масштабным экологическим последствиям в акватории Черного моря. По оценке консорциума, попадание в район погрузочных устройств могло спровоцировать возгорание всего судна и крупный разлив нефти.
Комментарии1 комментарий(ев)