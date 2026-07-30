Перед пересечением границы Казахстана вводят новые правила: что изменится с 9 августа

В Казахстане утвердили единые требования к сервисным зонам ожидания перед пунктами пропуска через государственную границу. Документ определяет порядок их создания, оснащения и эксплуатации, а также вступает в силу с 9 августа 2026 года, сообщает Lada.kz.

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

Что представляют собой сервисные зоны ожидания

Исполняющий обязанности министра транспорта приказом от 23 июля 2026 года утвердил Типовые требования по функционированию, обустройству и техническому оснащению сервисных зон ожидания перед пунктами пропуска через Государственную границу Казахстана.

Сервисная зона ожидания представляет собой объект придорожной транспортной инфраструктуры. Она включает специально выделенный земельный участок с необходимыми сооружениями и инженерными коммуникациями, предназначенными для организованного ожидания въезда в пункт пропуска. Здесь водителям и перевозчикам будут предоставляться сервисные услуги, а также выполняться сопутствующие технологические операции с транспортом и грузами, не относящиеся к государственному контролю.

При этом размещение подразделений государственных органов, а также проведение таможенных или иных контрольных процедур на территории таких зон допускается только в случаях, прямо предусмотренных законодательством.

Где будут создавать зоны ожидания

Согласно новым требованиям, решение о необходимости строительства сервисных зон на внутренней границе Евразийского экономического союза принимает Пограничная служба КНБ Казахстана. Если речь идет о внешней границе ЕАЭС, соответствующее решение принимают органы государственных доходов по согласованию с Пограничной службой.

Сервисные зоны смогут размещаться на расстоянии до 10 километров перед автомобильными пунктами пропуска, аэропортами, морскими и речными портами, а также железнодорожными станциями.

Конкретное место строительства будет определяться с учетом существующей дорожной инфраструктуры, требований безопасности дорожного движения и особенностей планировки территории. Если автомобильные дороги будут реконструированы и изменится направление трассы, расположение сервисной зоны пересмотрят и согласуют с уполномоченными органами.

Режим работы зон ожидания будет синхронизирован с графиком работы соответствующих пунктов пропуска.

Кто будет отвечать за эксплуатацию

Документ предусматривает, что земельные участки для строительства сервисных зон будут выделяться из специального земельного фонда. Если такой возможности не окажется, землю смогут изымать для государственных нужд в порядке, установленном законодательством.

Ответственность за содержание инфраструктуры возлагается на государственный орган, на балансе которого находится объект, либо на инвестора или оператора, осуществляющего строительство и эксплуатацию зоны.

Оператор обязан обеспечить круглосуточную работу ключевой инфраструктуры, включая:

контроль въезда и выезда транспорта;

наружное освещение;

системы видеонаблюдения;

средства связи;

санитарные узлы;

противопожарные системы;

диспетчеризацию транспортных потоков;

соблюдение схем движения внутри территории.

Кроме того, именно оператор будет утверждать режим работы сервисной зоны, включая график работы, технологические перерывы, порядок уборки и зимнего содержания территории.

Какие требования вводятся

Новые правила предусматривают обязательный учет въезда и выезда транспортных средств, поддержание общественного порядка, хранение информации с последующим предоставлением ее по запросу уполномоченных органов, а также соблюдение экологических требований и правил обращения с бытовыми и жидкими отходами.

Особое внимание уделено организации движения транспорта. На территории сервисных зон запрещается образование стихийных очередей за пределами парковочных секторов и проездов, а также блокирование подъездных дорог. Операторы должны совместно с государственными органами принимать меры для предотвращения заторов.

Тарифы на предоставляемые сервисные услуги, если они предусмотрены, должны быть открыто опубликованы как на въезде в сервисную зону, так и на цифровых ресурсах оператора.

Что разместят на территории

Типовые требования предусматривают разделение сервисной зоны на три функциональных участка:

парковочную зону;

коммерческую зону с обязательными и вспомогательными объектами;

административную зону.

Кроме того, на территории смогут размещаться торговые объекты, а также мобильные или передвижные посты государственных надзорных органов.

Новые требования вступят в силу 9 августа 2026 года.