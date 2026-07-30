Казахстан вошел в тройку лидеров по открытию новых компаний в России

За первые шесть месяцев 2026 года в России значительно выросло число компаний с иностранными учредителями. Казахстан вошел в тройку стран, граждане которых наиболее активно регистрировали новый бизнес, сообщает Lada.kz.

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

В первом полугодии 2026 года в России зарегистрировали более 4,5 тысячи юридических лиц с иностранными учредителями. Это примерно на треть превышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда было создано около 3,3 тысячи таких компаний. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на данные сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile.

По числу зарегистрированных компаний уверенно лидируют граждане Китая. Они открыли около 2,7 тысячи предприятий, что составляет почти 60% от общего количества новых компаний с зарубежным участием.

В первую пятерку также вошли:

Беларусь — 684 компании ;

; Казахстан — 245 компаний ;

; Кыргызстан — 149 компаний ;

; Армения — 107 компаний.

Почему иностранный бизнес активнее выходит на российский рынок

Заместитель директора компании стратегического консалтинга «АРБ Про» Роман Копосов объяснил рост изменениями во внешнеэкономической деятельности России.

По его словам, после ухода ряда западных компаний их место постепенно занимают предприниматели из Китая, стран СНГ, Турции, Индии и государств Ближнего Востока.

Кроме того, многие зарубежные компании, уже работающие в России, отказываются от услуг посредников и создают собственные юридические лица. Это позволяет самостоятельно управлять логистикой, импортом продукции, продажами и сервисным обслуживанием клиентов.

В каких сферах иностранцы чаще всего открывают бизнес

По данным исследования, сейчас в России зарегистрировано около 66,5 тысячи действующих компаний с иностранным участием. Для сравнения, к концу 2021 года их было около 39 тысяч.

Наиболее популярными направлениями остаются:

торговля — 39% ;

; строительство — 11% ;

; обрабатывающая промышленность — 8% ;

; аренда и управление недвижимостью — 5%.

О похожих тенденциях по итогам первых пяти месяцев 2026 года ранее также сообщал Росстат.

Эксперты ожидают дальнейший рост

По мнению Романа Копосова, во втором полугодии количество новых компаний с иностранными учредителями продолжит увеличиваться, хотя темпы роста могут стать более умеренными.

Эксперт отметил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от условий международных расчетов, санкционных рисков и состояния внутреннего спроса. При благоприятной экономической конъюнктуре иностранный бизнес может активнее создавать совместные предприятия, сервисные подразделения и локализовывать производство в России. Если же внешние условия ухудшатся, основной прирост, вероятнее всего, сохранится в сфере торговли и посреднических услуг.

При этом специалист подчеркнул, что увеличение числа зарегистрированных компаний с иностранными учредителями не означает автоматического роста объема иностранных инвестиций, поскольку регистрация новых юридических лиц и реальные инвестиционные вложения не всегда взаимосвязаны.