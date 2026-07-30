В Алматы женщину сняли с кондиционера пятого этажа

В Алматы сотрудники полиции и спасатели предотвратили трагический инцидент в одном из жилых домов. Женщину, находившуюся на наружном блоке кондиционера на уровне пятого этажа, удалось благополучно вернуть в квартиру, сообщает Lada.kz.
В Алматы благодаря слаженным действиям сотрудников полиции и спасателей удалось избежать трагедии. Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов города, куда после сообщения очевидцев были оперативно направлены экстренные службы.
По информации полиции, сигнал о происшествии поступил в Центр оперативного управления. Очевидцы сообщили, что молодая женщина находится с внешней стороны жилого дома, стоя на наружном блоке кондиционера на уровне пятого этажа.
После получения вызова к месту незамедлительно прибыли несколько патрульных экипажей.
До прибытия спасателей сотрудники полиции поддерживали разговор с женщиной, стараясь успокоить ее и не допустить опасного развития событий. Одновременно другие полицейские обеспечивали безопасность возле дома и координировали работу прибывающих экстренных служб.
Через несколько минут на место прибыли сотрудники службы спасения. Благодаря совместным действиям специалистов женщину удалось благополучно вернуть в квартиру.
По предварительным данным, происшествие могло произойти после семейного конфликта.
После завершения спасательной операции женщине оказали необходимую медицинскую помощь. Затем всех участников инцидента доставили в подразделение полиции, где будут установлены все обстоятельства произошедшего.
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