В Алматы женщину сняли с кондиционера пятого этажа

В Алматы сотрудники полиции и спасатели предотвратили трагический инцидент в одном из жилых домов. Женщину, находившуюся на наружном блоке кондиционера на уровне пятого этажа, удалось благополучно вернуть в квартиру, сообщает Lada.kz.

Кадр из видео

В Алматы благодаря слаженным действиям сотрудников полиции и спасателей удалось избежать трагедии. Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов города, куда после сообщения очевидцев были оперативно направлены экстренные службы.

Сообщение поступило на пульт «102»

По информации полиции, сигнал о происшествии поступил в Центр оперативного управления. Очевидцы сообщили, что молодая женщина находится с внешней стороны жилого дома, стоя на наружном блоке кондиционера на уровне пятого этажа.

После получения вызова к месту незамедлительно прибыли несколько патрульных экипажей.

Спасательная операция заняла считанные минуты

До прибытия спасателей сотрудники полиции поддерживали разговор с женщиной, стараясь успокоить ее и не допустить опасного развития событий. Одновременно другие полицейские обеспечивали безопасность возле дома и координировали работу прибывающих экстренных служб.

Через несколько минут на место прибыли сотрудники службы спасения. Благодаря совместным действиям специалистов женщину удалось благополучно вернуть в квартиру.

Женщине оказали медицинскую помощь

По предварительным данным, происшествие могло произойти после семейного конфликта.

После завершения спасательной операции женщине оказали необходимую медицинскую помощь. Затем всех участников инцидента доставили в подразделение полиции, где будут установлены все обстоятельства произошедшего.