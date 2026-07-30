Неутешительные выводы: что будет с Казахстаном, если остановится КТК

Возможная остановка Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может стать серьезным испытанием для экономики Казахстана. Эксперты предупреждают, что последствия затронут не только нефтяную отрасль, но и государственный бюджет, курс тенге и темпы экономического роста, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

КТК остается главным экспортным маршрутом Казахстана

На фоне участившихся атак на танкеры и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума вновь обсуждается вопрос, насколько экономика Казахстана зависит от этого нефтепровода.

Сегодня КТК является ключевой экспортной артерией страны. По итогам 2025 года через него было поставлено на внешние рынки 64,8 млн тонн нефти из 78,7 млн тонн общего объема экспорта. Таким образом, свыше 80% казахстанской экспортной нефти проходит именно по этому маршруту.

По мнению экспертов, любые перебои в работе трубопровода способны быстро сказаться на валютной выручке страны, наполнении бюджета и Национального фонда, курсе тенге, промышленном производстве и росте экономики.

Нефтяные доходы играют ключевую роль для бюджета

Нефтегазовый сектор остается одним из основных источников государственных доходов. Согласно бюджету на 2025 год, в Национальный фонд планировалось направить 4,88 трлн тенге, а гарантированный трансферт из фонда в республиканский бюджет составил 5,25 трлн тенге.

Кроме того, нефтяные компании ежегодно обеспечивают значительную часть налоговых поступлений.

Нефтегазовый эксперт Олжас Байдильдинов отмечает, что значение КТК для экономики страны трудно переоценить.

«КТК — это основной маршрут экспорта нефти из Казахстана. У него нет альтернатив и не будет».

По его словам, любые ограничения работы трубопровода практически сразу отражаются на добыче нефти, промышленном производстве, ВВП и доходах бюджета.

Какие компании пострадают сильнее всего

Наиболее зависимыми от работы КТК являются крупнейшие нефтедобывающие проекты Казахстана:

«Тенгизшевройл» (ТШО) ;

; NCOC , разрабатывающий месторождение Кашаган;

, разрабатывающий месторождение Кашаган; Karachaganak Petroleum Operating (KPO).

Именно эти предприятия обеспечивают значительную часть нефтедобычи страны и входят в число крупнейших налогоплательщиков.

По данным Министерства финансов, в 2024 году ТШО перечислил в бюджет свыше 3 трлн тенге налогов, KPO — 1,1 трлн тенге, а NCOC — 210 млрд тенге.

В 2025 году налоговые поступления также остались значительными:

ТШО — 3,5 трлн тенге ;

; KPO — 937 млрд тенге ;

; «КМГ Кашаган B.V.» — 138,5 млрд тенге ;

; NCOC — 115 млрд тенге.

По словам Байдильдинова, именно нефтяной сектор ежегодно приносит государству около 10 млрд долларов, что составляет существенную часть бюджетных доходов.

Почему добычу нефти придется сокращать

Эксперт отмечает, что проблема заключается не только в невозможности экспортировать нефть.

В Казахстане отсутствуют крупные нефтехранилища, которые позволили бы длительное время накапливать сырье при ограничении поставок.

Поэтому в случае продолжительной остановки КТК добывающим компаниям придется сокращать производство, поскольку хранить дополнительные объемы нефти попросту негде.

Последствия уже отражаются в статистике

По словам Байдильдинова, влияние предыдущих атак на инфраструктуру КТК уже заметно в официальных показателях.

Так, в первом квартале 2026 года добыча нефти и газа в Казахстане сократилась примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам первого полугодия снижение составило около 9%, и отрасль так и не смогла восстановить прошлогодние объемы.

Эксперт считает, что дальнейшие ограничения неизбежно приведут к снижению доходов нефтяных компаний и государственного бюджета.

Потери могут исчисляться миллиардами долларов

По оценке Байдильдинова, последствия прошлогодних ограничений уже обошлись нефтяной отрасли очень дорого.

После ноябрьской атаки совокупные потери нефтяных компаний оцениваются как минимум в 3–3,5 млрд долларов. При этом примерно треть этой суммы, по словам эксперта, недополучил государственный бюджет Казахстана.

Рост цен на нефть не спасет ситуацию

Даже повышение мировых цен на нефть не сможет полностью компенсировать потери, если добыча и экспорт будут ограничены.

По словам эксперта, стоимость нефти уже превышает 80 долларов за баррель, однако воспользоваться благоприятной ценовой конъюнктурой Казахстан не сможет из-за снижения объемов добычи.

Есть ли альтернатива КТК

Периодически обсуждаются варианты увеличения поставок нефти через Китай или по маршруту Баку — Тбилиси — Джейхан.

Однако Байдильдинов считает, что ни один из этих вариантов не способен заменить КТК.

По его словам, европейские и американские компании заинтересованы именно в поставках нефти на европейский рынок, а не в переориентации на Китай.

Кроме того, маршрут через Азербайджан имеет ограничения по качеству нефти и значительно уступает КТК по стоимости транспортировки.

Если доставка через КТК обходится примерно в 5 долларов за баррель, то перевозка по маршруту Баку — Тбилиси — Джейхан стоит около 15 долларов за баррель. Дополнительной проблемой остается продолжающееся обмеление Каспийского моря.

Экономика прежде всего

По мнению эксперта, вопрос работы КТК имеет прежде всего экономическое значение. Именно этот маршрут остается наиболее эффективным и выгодным способом экспорта казахстанской нефти, а его возможная остановка способна затронуть практически все ключевые показатели экономики страны.