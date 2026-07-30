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30.07.2026, 16:58

Трое в лодке: Казахстан оставил «подушку безопасности» только для трех банков

Новости Казахстана 0 2 036

В случае серьезного кризиса государство будет оказывать поддержку только трем системно значимым банкам из 23 работающих в стране. Остальные финансовые организации должны будут рассчитывать на собственные ресурсы и механизмы защиты, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Господдержка останется только для системно значимых банков

В Казахстане изменился подход к возможной государственной помощи банковскому сектору. Если раньше механизм поддержки мог распространяться шире, то теперь рассчитывать на прямое участие государства смогут только системно значимые банки.

Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов.

«Государство теперь будет помогать только системно значимым банкам. Таких три. То есть, условно говоря, из 23 — 20 банкам господдержка больше оказываться не будет», — заявил представитель регулятора.

При этом названия банков, которые входят в список системно значимых, пока не раскрываются.

Как определяют важность банка

В АРРФР пояснили, что перечень системно значимых банков формирует Национальный банк Казахстана.

При его составлении учитываются несколько факторов:

  • доля банка на рынке кредитования;
  • объем депозитов;
  • роль в платежной инфраструктуре страны.

Именно эти показатели определяют, насколько возможные проблемы конкретного банка могут повлиять на устойчивость всей финансовой системы.

Помощь будет только из бюджета

В случае кризисной ситуации государственная поддержка будет предоставляться только через прямое участие государства в капитале банка.

При этом использовать другие источники финансирования не планируется.

Как уточнил Олжас Кизатов, речь не идет о привлечении средств Национального банка, Национального фонда или компаний квазигосударственного сектора.

Таким образом, возможная помощь будет осуществляться исключительно за счет средств республиканского бюджета.

Банки могут компенсировать убытки государства

Новые правила также предусматривают механизм защиты бюджета. Если государство понесет убытки после покупки проблемного крупного банка, регуляторы смогут привлечь к компенсации другие банки второго уровня.

Первый заместитель председателя АРРФР Тимур Абилкасымов отметил, что специального общего фонда для таких случаев создавать не будут.

«Никаких фондов и общих котлов, куда нужно скидывать деньги, не будет. Банки начнут выплачивать эти средства в максимальном размере 0,2% от обязательств, только если кризис случится, а правительство при урегулировании понесет ущерб. На сегодняшний день никаких взносов от БВУ не осуществляется», — пояснил он.

Банковская система остается устойчивой

В АРРФР подчеркнули, что на текущий момент банковская система Казахстана сохраняет стабильность.

При этом новый механизм должен снизить нагрузку на государственный бюджет и четко определить ответственность участников финансового рынка в случае возможного кризиса.

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