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30.07.2026, 18:03

Казахстан хочет видеть иностранные переводы: что изменится для получателей денег

Новости Казахстана 0 1 601

В Казахстане рассматривают возможность усиления налогового контроля за лицами и организациями, получающими финансирование из-за рубежа. Для этого налоговым органам могут предоставить доступ к дополнительным сведениям о банковских счетах и движении денежных средств. Соответствующие изменения прорабатываются совместно с государственными органами и Национальным банком, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)
Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

Об этом сообщила заместитель премьер-министра Аида Балаева, отвечая на депутатский запрос.

По ее словам, вопрос сейчас находится на стадии межведомственной проработки. В обсуждении принимают участие заинтересованные государственные органы, включая Национальный банк Казахстана.

«Вопрос предоставления органам государственных доходов дополнительных сведений о банковских счетах и движении денежных средств лиц, получающих финансирование из иностранных источников, в том числе посредством внесения изменений в Налоговый кодекс и Закон "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", находится на стадии проработки с заинтересованными государственными органами, включая Национальный банк», — говорится в ответе Аиды Балаевой.

Почему действующий механизм контроля работает не в полной мере

С 2026 года органы государственных доходов получили право проводить налоговые проверки лиц, которым поступают денежные средства или иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, а также лиц без гражданства.

Однако на практике эта норма действует только в отношении тех, кто самостоятельно уведомил налоговые органы о получении иностранного финансирования.

Если физическое или юридическое лицо не подает соответствующие сведения, налоговые органы фактически не могут установить сам факт получения денег из-за рубежа. Причина заключается в отсутствии доступа к информации о движении средств по банковским счетам.

Почему возникают сложности с привлечением к ответственности

Отсутствие информации о банковских операциях затрудняет не только проведение проверок, но и применение административной ответственности.

Как поясняется, использовать статьи 460-1 и 460-2 Кодекса об административных правонарушениях можно лишь при наличии подтвержденных нарушений. Если же установить факт получения иностранного финансирования невозможно, привлечь нарушителя к ответственности также не представляется возможным.

Дополнительным ограничением остается и то, что для этой категории лиц не предусмотрено обязательное оформление электронных счетов-фактур, а контрольно-кассовые машины применяются не во всех случаях. Это также снижает эффективность налогового контроля.

Как работает реестр получателей иностранного финансирования

Действующее законодательство уже обязывает получателей иностранного финансирования уведомлять налоговые органы о поступлении денежных средств или иного имущества из зарубежных источников, а также отчитываться об их использовании. Такая обязанность закреплена подпунктом 9 статьи 56 Налогового кодекса Казахстана.

На основании представленных сведений Комитет государственных доходов Министерства финансов формирует реестр получателей иностранного финансирования.

Этот реестр является открытым, размещается на официальном интернет-ресурсе Комитета государственных доходов и не относится к сведениям, составляющим налоговую тайну.

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