18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.63
544.5
5.92
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.07.2026, 19:27

Казахстан назвал тех, кто может получить гражданство без пятилетнего ожидания

Новости Казахстана 0 1 870

Далеко не всем иностранцам для получения гражданства Казахстана необходимо прожить в стране пять лет. За последние два года почти 30 тысяч человек оформили казахстанский паспорт по упрощенной процедуре, большая часть из них — этнические казахи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)
Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

Кто может получить гражданство по упрощенной процедуре

В Казахстане действует особый порядок получения гражданства для отдельных категорий иностранцев. Как сообщили в Министерстве внутренних, воспользоваться упрощенной процедурой могут граждане, имеющие исторические, этнические или семейные связи с республикой.

В соответствии со статьей 16-1 Закона «О гражданстве Республики Казахстан» право на оформление гражданства в упрощенном порядке имеют:

  • кандасы;
  • жертвы массовых политических репрессий и их потомки;
  • этнические казахи, обучающиеся в казахстанских высших учебных заведениях;
  • иностранцы, состоящие в браке с гражданами Казахстана, а также вдовы и вдовцы граждан республики;
  • граждане Казахстана, России, Беларуси и Кыргызстана — в рамках действующих межгосударственных соглашений.

Что не дает права на упрощенное гражданство

В МВД отдельно подчеркнули, что популяризация культуры Казахстана за рубежом, государственные награды, благодарственные письма и другие формы поощрения сами по себе не являются основанием для получения гражданства по упрощенной процедуре.

Сколько человек уже получили гражданство

По данным Министерства внутренних дел, в 2025–2026 годах гражданство Казахстана в упрощенном порядке получили 29,8 тысячи иностранных граждан. Из них 24,8 тысячи человек составили этнические казахи.

В ведомстве уточнили, что в 2025 году гражданство получили 20,6 тысячи человек, а с начала 2026 года — еще 9,2 тысячи.

Как рассчитывается срок проживания

В МВД также разъяснили порядок определения срока постоянного проживания в Казахстане. Отсчет начинается с даты выдачи разрешения на постоянное проживание, а вся информация проверяется через государственные информационные системы Министерства внутренних дел.

Кто может пересмотреть решение о гражданстве

В ведомстве напомнили, что окончательное решение о приеме иностранца в гражданство принимает Президент Казахстана. Соответственно, пересмотр ранее принятых решений также относится к компетенции Главы государства.

2
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0
С 1 августа операторы связи Казахстана меняют условия: что изменится для миллионов клиентовНовости Казахстана
28.07.2026, 10:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь