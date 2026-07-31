Казахстан назвал тех, кто может получить гражданство без пятилетнего ожидания

Далеко не всем иностранцам для получения гражданства Казахстана необходимо прожить в стране пять лет. За последние два года почти 30 тысяч человек оформили казахстанский паспорт по упрощенной процедуре, большая часть из них — этнические казахи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
В Казахстане действует особый порядок получения гражданства для отдельных категорий иностранцев. Как сообщили в Министерстве внутренних, воспользоваться упрощенной процедурой могут граждане, имеющие исторические, этнические или семейные связи с республикой.
В соответствии со статьей 16-1 Закона «О гражданстве Республики Казахстан» право на оформление гражданства в упрощенном порядке имеют:
В МВД отдельно подчеркнули, что популяризация культуры Казахстана за рубежом, государственные награды, благодарственные письма и другие формы поощрения сами по себе не являются основанием для получения гражданства по упрощенной процедуре.
По данным Министерства внутренних дел, в 2025–2026 годах гражданство Казахстана в упрощенном порядке получили 29,8 тысячи иностранных граждан. Из них 24,8 тысячи человек составили этнические казахи.
В ведомстве уточнили, что в 2025 году гражданство получили 20,6 тысячи человек, а с начала 2026 года — еще 9,2 тысячи.
В МВД также разъяснили порядок определения срока постоянного проживания в Казахстане. Отсчет начинается с даты выдачи разрешения на постоянное проживание, а вся информация проверяется через государственные информационные системы Министерства внутренних дел.
В ведомстве напомнили, что окончательное решение о приеме иностранца в гражданство принимает Президент Казахстана. Соответственно, пересмотр ранее принятых решений также относится к компетенции Главы государства.
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