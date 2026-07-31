Казахстанцам раскрыли все бесплатные услуги, которые уже включены в билет на поезд

Покупая билет на поезд, пассажиры оплачивают не только сам проезд. В стоимость уже включен целый перечень обязательных услуг — от постельного белья и горячей воды до медицинской помощи и бесплатного провоза багажа. В АО «Пассажирские перевозки» напомнили, на что вправе рассчитывать пассажиры во время поездки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Казинформ.

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Какие услуги уже включены в стоимость билета

Перевозчик обязан поддерживать чистоту в вагонах на протяжении всей поездки. Согласно действующим требованиям, уборка вагона и купе проводится не реже двух раз в сутки, а санитарных узлов — минимум четыре раза. Ковровые дорожки и мягкая мебель также очищаются не менее двух раз в день и дополнительно по мере загрязнения.

В стоимость билета входит предоставление комплекта постельных принадлежностей: матраса, подушки, одеяла и одного комплекта постельного белья на весь маршрут.

В купейных и спальных вагонах постельное белье предоставляется всем пассажирам. В плацкартных вагонах оно выдается автоматически, если поездка длится более шести часов. При более коротких маршрутах пассажир может получить комплект по своему желанию.

Кроме того, пассажиры имеют право воспользоваться медицинской аптечкой, получить первую помощь, а при необходимости — вызвать скорую помощь на ближайшую станцию. Также проводники обязаны обеспечивать пассажиров туалетными принадлежностями в соответствии с установленными нормами.

Что обязаны предоставить во время поездки

В каждом вагоне должна быть размещена информация о расписании движения поезда, правилах проезда, действиях при возникновении пожара, санитарных зонах, правах пассажиров, обязанностях проводника, контактах для обратной связи и перечне дополнительных платных услуг.

Также пассажирам предоставляется доступ к мультимедийной информационной системе, где можно ознакомиться с маршрутом, расписанием остановок, сервисами, правилами поездки, оставить отзыв о качестве обслуживания и воспользоваться развлекательным контентом.

Если поезд оборудован соответствующей техникой, пассажиры могут бесплатно зарядить мобильные устройства прямо в своем купе.

Еще одна обязательная услуга — обеспечение кипяченой водой. В поездах Talgo и «Тұлпар-Тальго» для этого используются специальные диспенсеры с горячей и холодной водой. Это правило не распространяется на пригородные поезда.

Кроме того, проводник обязан заранее предупредить пассажира о приближении к станции назначения независимо от времени суток.

Какие льготы предусмотрены для отдельных пассажиров

Проводники оказывают помощь людям с инвалидностью, пожилым пассажирам, больным, а также пассажирам с маленькими детьми. При необходимости они помогают застелить постель.

Для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в поездах предусмотрены мобильные кресла-коляски, позволяющие передвигаться по составу.

Также при необходимости пассажиру могут предоставить служебное купе проводника сроком до десяти минут для совершения религиозных обрядов.

Сколько багажа можно перевозить бесплатно

Каждый пассажир имеет право бесплатно провозить ручную кладь.

В обычных пассажирских поездах ее максимальный вес составляет 35 килограммов, а в поездах Talgo и аналогичных составах — 25 килограммов.

В пределах установленной нормы в обычных поездах также разрешается перевозить в разобранном и упакованном виде детские коляски, велосипеды без двигателя и байдарки, если они помещаются в местах для ручной клади.

Бесплатно допускается перевозка складных детских и инвалидных колясок при условии, что ребенок или человек с инвалидностью следует в поезде. Пассажиры с инвалидностью и другие маломобильные граждане также могут бесплатно перевозить технические средства реабилитации и специальные средства передвижения.

В пригородных поездах, кроме вагонов повышенной комфортности, разрешено бесплатно перевозить детские коляски, разобранные велосипеды, а также растения, саженцы и другой посадочный материал высотой до 180 сантиметров с упакованной корневой системой.

Какие дополнительные сервисы доступны в Talgo и фирменных поездах

В поездах Talgo и фирменных составах пассажирам предоставляется расширенный перечень услуг.

Среди них — заправка постели на станциях формирования и оборота поездов, а при смене пассажира в пути — по его просьбе.

Пассажиры Talgo также получают доступ к печатной или электронной прессе.

В фирменных поездах дополнительно предусмотрены объявления по внутрипоездной связи, гигиенические и чайные наборы, доставка блюд из вагона-ресторана прямо в купе, хранение скоропортящихся продуктов в холодильнике, разогрев еды в микроволновой печи и пользование диспенсером с бутилированной водой.