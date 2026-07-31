Полный календарь школьных каникул в Казахстане на 2026–2027 учебный год

Министерство просвещения Казахстана утвердило календарь нового 2026–2027 учебного года. Документ определяет продолжительность учебных четвертей, даты осенних, зимних и весенних каникул, а также дополнительной недели отдыха для первоклассников, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Согласно документу, занятия в школах начнутся 1 сентября 2026 года, а завершатся 25 мая 2027 года. В течение учебного года школьников ожидают традиционные осенние, зимние и весенние каникулы. Для учащихся первых классов также предусмотрены дополнительные февральские каникулы.
Первая учебная четверть продлится восемь недель. Осенние каникулы начнутся 26 октября и завершатся 1 ноября 2026 года включительно. Продолжительность отдыха составит семь календарных дней.
Вторая четверть также рассчитана на восемь учебных недель. Зимние каникулы продлятся 14 календарных дней — с 28 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.
Третья четверть станет самой продолжительной и продлится десять учебных недель. Весенние каникулы запланированы с 22 по 28 марта 2027 года включительно.
Четвертая четверть будет длиться восемь учебных недель, после чего 25 мая 2027 года завершится учебный год.
Для учеников первых классов сохранена дополнительная неделя отдыха. Она пройдет с 8 по 14 февраля 2027 года включительно и продлится семь календарных дней.
Одновременно Министерство просвещения утвердило сроки проведения итоговой аттестации для выпускников 9-х, 10-х, 11-х и 12-х классов.
При этом конкретные даты проведения выпускных экзаменов будут опубликованы позднее на официальных информационных ресурсах ведомства.
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