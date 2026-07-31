Полный календарь школьных каникул в Казахстане на 2026–2027 учебный год

Министерство просвещения Казахстана утвердило календарь нового 2026–2027 учебного года. Документ определяет продолжительность учебных четвертей, даты осенних, зимних и весенних каникул, а также дополнительной недели отдыха для первоклассников, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

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Согласно документу, занятия в школах начнутся 1 сентября 2026 года, а завершатся 25 мая 2027 года. В течение учебного года школьников ожидают традиционные осенние, зимние и весенние каникулы. Для учащихся первых классов также предусмотрены дополнительные февральские каникулы.

Когда пройдут школьные каникулы

Первая учебная четверть продлится восемь недель. Осенние каникулы начнутся 26 октября и завершатся 1 ноября 2026 года включительно. Продолжительность отдыха составит семь календарных дней.

Вторая четверть также рассчитана на восемь учебных недель. Зимние каникулы продлятся 14 календарных дней — с 28 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.

Третья четверть станет самой продолжительной и продлится десять учебных недель. Весенние каникулы запланированы с 22 по 28 марта 2027 года включительно.

Четвертая четверть будет длиться восемь учебных недель, после чего 25 мая 2027 года завершится учебный год.

Дополнительные каникулы для первоклассников

Для учеников первых классов сохранена дополнительная неделя отдыха. Она пройдет с 8 по 14 февраля 2027 года включительно и продлится семь календарных дней.

Когда объявят даты выпускных экзаменов

Одновременно Министерство просвещения утвердило сроки проведения итоговой аттестации для выпускников 9-х, 10-х, 11-х и 12-х классов.

При этом конкретные даты проведения выпускных экзаменов будут опубликованы позднее на официальных информационных ресурсах ведомства.