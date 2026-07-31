В Казахстане решили избавить бизнес от расчета налогов с зарплат

В Казахстане планируют автоматизировать расчет налогов и социальных платежей с фонда оплаты труда. Для этого Комитет государственных доходов разработал пилотный проект цифрового сервиса «Расчёт в один клик», который должен сократить нагрузку на бухгалтеров и упростить выполнение налоговых обязательств, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz .

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК вынес на общественное обсуждение проект приказа о запуске пилотного проекта «Расчёт в один клик». Документ предусматривает автоматический расчет налогов и социальных платежей с фонда оплаты труда с помощью нового цифрового сервиса.

Обсуждение проекта продлится до 14 августа 2026 года.

Как будет работать сервис

Новый сервис разработан в рамках реализации пункта 1-1 статьи 68 нового Налогового кодекса, который предусматривает упрощенный порядок исчисления и уплаты обязательных платежей с фонда оплаты труда.

После запуска система сможет автоматически:

рассчитывать налоги и социальные платежи по доходам работников;

формировать платежные документы;

направлять их в банки второго уровня для дальнейшего проведения платежей.

Таким образом, бухгалтерам больше не придется вручную рассчитывать обязательные платежи по каждой заработной плате, что позволит сократить время на выполнение рутинных операций и снизить вероятность ошибок.

Кто сможет воспользоваться новым механизмом

На первом этапе сервис планируют протестировать в рамках пилотного проекта с участием субъектов малого предпринимательства.

В Комитете государственных доходов рассчитывают, что внедрение автоматизированного расчета позволит снизить административную нагрузку на бизнес и сделать исполнение налоговых обязательств более простым и удобным. Если пилотный проект покажет эффективность, механизм может получить более широкое применение.