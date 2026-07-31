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31.07.2026, 07:39

Казахстан стремительно стареет. Но речь сейчас не о людях

Новости Казахстана 0 1 446

Стоимость основных средств предприятий Казахстана по итогам 2025 года достигла 216,9 трлн тенге. При этом почти половина производственных активов страны уже изношена, а наиболее сложная ситуация сложилась в Мангистауской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)
Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

Стоимость активов предприятий превысила 216 трлн тенге

По данным Бюро национальной статистики, на конец 2025 года в Казахстане насчитывалось 400 514 предприятий. Первоначальная стоимость их основных средств составила 216,9 трлн тенге, тогда как балансовая стоимость оценена в 114,9 трлн тенге.

За прошлый год предприятия ввели в эксплуатацию новые основные средства на 22,1 трлн тенге. Одновременно объем выбывших активов достиг 10,5 трлн тенге. В результате коэффициент обновления основных средств составил 10%, а коэффициент ликвидации — 1,2%.

Где сосредоточены самые дорогие активы

Наибольшая стоимость основных фондов зафиксирована в Атырауской области77,3 трлн тенге. Второе место занимает Астана с показателем 32,5 трлн тенге, третье — Алматы, где стоимость основных средств достигла 19,1 трлн тенге.

В каких регионах оборудование изношено сильнее всего

Средний уровень износа основных средств предприятий по стране составил 47%.

Самая высокая степень изношенности зарегистрирована:

  • Мангистауская область60,4%;
  • Кызылординская область60,1%;
  • Западно-Казахстанская область59,9%.

Самыми благополучными по этому показателю стали Шымкент, где уровень износа составил 29,3%, и область Жетісу30%.

Горнодобывающая отрасль лидирует по стоимости основных средств

Среди отраслей экономики крупнейшим объемом основных средств располагает горнодобывающая промышленность. Их стоимость оценивается в 67,7 трлн тенге, однако степень износа здесь также остается высокой — 59,9%.

Второе место занимает торговля, где стоимость основных средств достигла 32,7 трлн тенге. В сфере транспорта и складирования этот показатель составил 19,3 трлн тенге.

Наиболее изношенными оказались активы предприятий, работающих в сфере снабжения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом. Здесь уровень износа достиг 67,6%, что стало самым высоким показателем среди всех отраслей.

В сельском хозяйстве стоимость основных средств составила 4,2 трлн тенге, а степень их износа — 33,5%.

Машины и оборудование занимают почти половину стоимости всех активов

Самую крупную категорию основных средств предприятий составляют машины и оборудование. Их стоимость достигла 98,2 трлн тенге, а уровень износа — 48,7%.

Стоимость сооружений оценивается в 74,2 трлн тенге, при этом их износ составляет 50,2%. Здания общей стоимостью 30,9 трлн тенге изношены в среднем на 35,6%.

На ремонт направили более двух триллионов тенге

В течение 2025 года предприятия Казахстана инвестировали в ремонт основных средств свыше 2,3 трлн тенге. Из этой суммы 1,3 трлн тенге было направлено на текущий ремонт, еще 1 трлн тенге — на капитальные ремонтные работы.

Кроме того, на конец года стоимость нематериальных активов предприятий достигла 5,9 трлн тенге. Объем незавершенного строительства составил 9,7 трлн тенге, а стоимость земельных участков, находящихся на балансе организаций, — 3,1 трлн тенге. Их общая площадь оценивается в 18,3 млн гектаров.

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