Что изменится для перевозчиков Казахстана с 31 июля: новые правила ЕАЭС

С 31 июля 2026 года в странах Евразийского экономического союза вступает в силу второй этап внедрения навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров. Новые требования распространятся на дополнительные категории грузов и затронут автомобильные и железнодорожные перевозки, сообщает Lada.kz.
Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана сообщил о начале второго этапа внедрения навигационных пломб на территории Евразийского экономического союза. Новые правила начинают действовать с 31 июля 2026 года и предусматривают расширение перечня перевозок, для которых использование таких устройств становится обязательным.
Мера направлена на повышение прозрачности грузоперевозок, усиление контроля за движением товаров и упрощение процедур государственного надзора.
Навигационная пломба — это электронное устройство, которое устанавливается на транспортное средство и позволяет в режиме реального времени отслеживать маршрут перевозки.
Использование таких устройств помогает обеспечить сохранность грузов, снизить риски незаконного вмешательства в процесс перевозки, а также сократить объем контрольных мероприятий во время транспортировки товаров.
Согласно новым требованиям, с 31 июля навигационные пломбы будут использоваться:
Первый этап внедрения системы стартовал 11 февраля 2026 года. Тогда навигационные пломбы начали использовать при международных перевозках, проходящих через территории двух и более государств — членов ЕАЭС.
По данным КГД, механизм показал свою эффективность при контроле транзитных перевозок, после чего было принято решение расширить сферу его применения.
Комитет государственных доходов рекомендует перевозчикам, экспедиторам, экспортерам, импортерам и другим участникам внешнеэкономической деятельности заранее изучить новые требования и учитывать их при планировании логистики.
В ведомстве отмечают, что это позволит избежать задержек при пересечении государственной границы, обеспечить бесперебойную доставку грузов и соблюдение установленных сроков перевозки.
Внедрение навигационных пломб осуществляется в рамках Соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок в Евразийском экономическом союзе от 19 апреля 2022 года, а также в соответствии с решениями органов Евразийской экономической комиссии.
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