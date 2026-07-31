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31.07.2026, 08:24

Что изменится для перевозчиков Казахстана с 31 июля: новые правила ЕАЭС

Новости Казахстана 0 1 342

С 31 июля 2026 года в странах Евразийского экономического союза вступает в силу второй этап внедрения навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров. Новые требования распространятся на дополнительные категории грузов и затронут автомобильные и железнодорожные перевозки, сообщает Lada.kz. 

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)
Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

Какие изменения вступают в силу

Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана сообщил о начале второго этапа внедрения навигационных пломб на территории Евразийского экономического союза. Новые правила начинают действовать с 31 июля 2026 года и предусматривают расширение перечня перевозок, для которых использование таких устройств становится обязательным.

Мера направлена на повышение прозрачности грузоперевозок, усиление контроля за движением товаров и упрощение процедур государственного надзора.

Что представляет собой навигационная пломба

Навигационная пломба — это электронное устройство, которое устанавливается на транспортное средство и позволяет в режиме реального времени отслеживать маршрут перевозки.

Использование таких устройств помогает обеспечить сохранность грузов, снизить риски незаконного вмешательства в процесс перевозки, а также сократить объем контрольных мероприятий во время транспортировки товаров.

Для каких перевозок пломбы станут обязательными

Согласно новым требованиям, с 31 июля навигационные пломбы будут использоваться:

  • при автомобильных перевозках всех категорий товаров, перемещаемых в рамках таможенной процедуры транзита. Исключение составляют отдельные категории грузов, предусмотренные Решением Совета Евразийской экономической комиссии №147 от 12 декабря 2023 года;
  • при железнодорожных перевозках алкогольной и табачной продукции, товаров, подпадающих под санкции, а также меховых изделий, обуви, одежды и электроники.

Первый этап подтвердил эффективность

Первый этап внедрения системы стартовал 11 февраля 2026 года. Тогда навигационные пломбы начали использовать при международных перевозках, проходящих через территории двух и более государств — членов ЕАЭС.

По данным КГД, механизм показал свою эффективность при контроле транзитных перевозок, после чего было принято решение расширить сферу его применения.

Что рекомендуют участникам перевозок

Комитет государственных доходов рекомендует перевозчикам, экспедиторам, экспортерам, импортерам и другим участникам внешнеэкономической деятельности заранее изучить новые требования и учитывать их при планировании логистики.

В ведомстве отмечают, что это позволит избежать задержек при пересечении государственной границы, обеспечить бесперебойную доставку грузов и соблюдение установленных сроков перевозки.

Внедрение навигационных пломб осуществляется в рамках Соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок в Евразийском экономическом союзе от 19 апреля 2022 года, а также в соответствии с решениями органов Евразийской экономической комиссии.

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