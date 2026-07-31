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31.07.2026, 08:55

Август начинается с новых запретов, выборов и ипотеки: что важно знать казахстанцам

Новости Казахстана 0 1 265

С августа в Казахстане вступает в силу целый ряд важных изменений, затрагивающих автомобилистов, туристическую отрасль, пользователей электросамокатов, покупателей мобильных телефонов и будущих заемщиков. Кроме того, страну ожидают первые выборы депутатов Курултая и запуск новых тарифов в столичном LRT, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: de.pinterest.com
Фото: de.pinterest.com

Первые выборы депутатов Курултая

23 августа в Казахстане состоятся первые в истории страны выборы депутатов Курултая — нового однопалатного законодательного органа.

После официального объявления итогов голосования Президент должен созвать первую сессию Курултая не позднее чем через 30 дней. Всего в новый орган власти будут избраны 145 депутатов сроком на пять лет.

Центральная избирательная комиссия уже утвердила календарный план кампании и список политических партий, допущенных к выборам. Среди них — «Әділет», ОСДП, «Байтақ», Народная партия Казахстана, «Ауыл», «Ак жол» и Respublica.

Конкурс составил почти четыре претендента на один депутатский мандат. Предвыборная агитация стартовала 23 июля и завершится в полночь 22 августа.

22 августа в стране пройдет традиционный день тишины, когда любая агитация будет запрещена. Кроме того, в день голосования нельзя будет фотографировать или снимать на видео заполненные бюллетени, а также распространять такие изображения.

Для гидов и экскурсоводов вводят новые требования

С 1 августа начинают действовать обновленные правила работы гидов, экскурсоводов и инструкторов по туризму.

Оказывать такие услуги смогут только граждане Казахстана, которые официально уведомили о начале деятельности через портал eLicense.kz. На основании этих уведомлений будет сформирован государственный электронный реестр специалистов.

Все услуги должны предоставляться исключительно на основании договора с туристом.

Не позднее чем за три дня до путешествия гид обязан ознакомить туриста с маршрутом, местными правилами, возможными рисками и мерами безопасности. Если маршрут относится к потенциально опасным, потребуется письменное согласие туриста.

В случае чрезвычайного происшествия гид или инструктор обязан в течение одного рабочего дня уведомить государственные органы, родственников туриста, а если пострадал иностранный гражданин — также дипломатические службы.

Электросамокатам запретят ездить по тротуарам

С 25 августа вступают в силу новые требования к эксплуатации электросамокатов.

Главным изменением станет полный запрет движения по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Передвигаться разрешат только по велосипедным дорожкам, а если они отсутствуют — по крайней правой полосе проезжей части в направлении движения автомобилей.

Кроме того, управлять электросамокатами несовершеннолетним будет запрещено.

Власти рассчитывают, что новые ограничения помогут сократить количество ДТП с участием электросамокатов и повысят безопасность пешеходов.

В LRT Астаны появятся новые проездные

С 1 августа в столичном легкорельсовом транспорте начнет действовать расширенная тарифная линейка.

Стоимость одной поездки останется прежней — 200 тенге.

Пассажирам предложат проездные на различные сроки:

  • на 1 день — 500 тенге;
  • на 3 дня — 1 500 тенге;
  • на 5 дней — 2 500 тенге;
  • на 10 дней — 4 000 тенге;
  • на 15 дней — 5 000 тенге;
  • на месяц — 7 500 тенге;
  • на три месяца — 20 000 тенге.

Также можно будет приобрести пакеты поездок:

  • 5 поездок — 900 тенге;
  • 10 поездок — 1 800 тенге;
  • 20 поездок — 3 500 тенге;
  • 30 поездок — 5 000 тенге.

Приобрести проездные можно будет в кассах станций с записью на транспортную карту Tarlan Astana. Использовать их можно только в системе LRT.

Возобновляется программа женской ипотеки «Умай»

В августе «Отбасы банк» вновь откроет прием заявок по ипотечной программе «Умай».

Конкурсного отбора не предусмотрено — документы будут рассматриваться в порядке поступления.

Подать заявку смогут женщины от 18 до 65 лет, имеющие официальный доход и пенсионные отчисления минимум за последние шесть месяцев.

При этом совокупный ежемесячный доход семьи не должен превышать 1,25 млн тенге.

Максимальная сумма кредита составит 50 млн тенге, а на ремонт жилья можно будет получить до 15 млн тенге.

В Астане и Алматы банк профинансирует до 80% стоимости жилья, в остальных регионах — до 85%.

Камеры на автобусах и скорых начнут фиксировать нарушения ПДД

С 25 августа вступят в силу очередные изменения для автомобилистов.

Теперь нарушения правил дорожного движения смогут автоматически фиксировать камеры, установленные не только на стационарных комплексах, но и на автомобилях государственных органов, машинах скорой помощи и автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки.

Изменятся и требования к медицинским осмотрам водителей.

Автомобилисты старше 65 лет и водители с инвалидностью должны будут проходить медосмотр каждые два года. Если информация о прохождении обследования не появится в государственной цифровой системе, право управления транспортным средством могут прекратить в установленном МВД порядке.

Кроме того, новые нормы коснутся водителей, уголовные дела которых за управление автомобилем в состоянии опьянения были прекращены по нереабилитирующим основаниям, например, вследствие амнистии или истечения срока давности. Восстановить водительские права они смогут только спустя восемь лет после прохождения медицинского осмотра и успешной сдачи экзамена по ПДД.

Продажу неверифицированных телефонов запретят

С 20 августа в Казахстане вступает в силу запрет на продажу мобильных телефонов и других устройств сотовой связи, которые не прошли обязательную верификацию.

Новые требования распространяются как на обычные магазины, так и на интернет-площадки.

Перед продажей продавец обязан проверить устройство в специальной базе данных, убедиться, что оно не заблокировано и не имеет ограничений, а затем указать его идентификационный код в кассовом или товарном чеке.

Если устройство окажется неверифицированным, оно будет считаться товаром ненадлежащего качества. В таком случае покупатель сможет потребовать снижения стоимости, устранения недостатков, замены устройства либо полного возврата денежных средств.

Верификация подтверждает, что телефон зарегистрирован в международной базе GSMA и был произведен или ввезен в Казахстан законным способом. Нововведение направлено на усиление защиты покупателей и борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством.

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